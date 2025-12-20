Окупанти вдарили КАБами по Ізюму: є загиблий та поранений
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару КАБами по Ізюму загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджено приватний будинок та багатоповерхівку.
У Харківській області російські війська вдарили КАБами по Ізюму, є загиблий та поранений, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Ворог наніс удар КАБами по місту Ізюм. За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. Медики надають всю необхідну допомогу. Також, на жаль, одна людина загинула
З його слів, внаслідок влучань - пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка.
Доповнення
За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області, внаслідок обстрілів немає постраждалих.
При цьому, як повідомив Синєгубов, зросла кількість жертв ворожої атаки по АЗС у Нововодолазькій громаді 12 грудня. Сьогодні у лікарні помер 45-річний чоловік, який був важко поранений під час ворожих ударів. Наразі під наглядом лікарів перебувають двоє постраждалих.