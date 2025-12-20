Окупанти вдарили КАБами по Ізюму: є загиблий та поранений

$42.340.00
49.590.00
ukenru
14:15 • 6496 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 16637 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 20574 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 21555 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 21610 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 18631 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 24744 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39480 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27793 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 33303 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.6м/с
88%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині20 грудня, 07:23 • 15673 перегляди
Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет з Польщею - Зеленський20 грудня, 07:40 • 7378 перегляди
росія розриває військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках20 грудня, 07:58 • 9620 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 13624 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 13897 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 76411 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 52921 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 60958 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 54582 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 79539 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Луїш Монтенегру
Дональд Трамп
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Одеса
Сполучені Штати Америки
Крим
Реклама
УНН Lite
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 2888 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 2908 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 13921 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 26211 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 72935 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Фільм
Financial Times

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму: є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Внаслідок ворожого удару КАБами по Ізюму загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджено приватний будинок та багатоповерхівку.

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму: є загиблий та поранений

У Харківській області російські війська вдарили КАБами по Ізюму, є загиблий та поранений, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог наніс удар КАБами по місту Ізюм. За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. Медики надають всю необхідну допомогу. Також, на жаль, одна людина загинула

- повідомив Синєгубов.

З його слів, внаслідок влучань - пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області, внаслідок обстрілів немає постраждалих.

При цьому, як повідомив Синєгубов, зросла кількість жертв ворожої атаки по АЗС у Нововодолазькій громаді 12 грудня. Сьогодні у лікарні помер 45-річний чоловік, який був важко поранений під час ворожих ударів. Наразі під наглядом лікарів перебувають двоє постраждалих.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Харківська область
Ізюм