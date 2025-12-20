$42.340.00
14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 15035 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 19050 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 20104 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 20495 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 18198 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24434 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39230 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27694 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 33207 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Оккупанты ударили КАБами по Изюму: есть погибший и раненый

Киев • УНН

 • 834 просмотра

В результате вражеского удара КАБами по Изюму погиб один человек, еще один получил ранения. Повреждены частный дом и многоэтажка.

Оккупанты ударили КАБами по Изюму: есть погибший и раненый

В Харьковской области российские войска ударили КАБами по Изюму, есть погибший и раненый, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар КАБами по городу Изюм. По предварительной информации, один человек получил ранения. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также, к сожалению, один человек погиб

- сообщил Синегубов.

По его словам, в результате попаданий - поврежден частный дом и жилая многоэтажка.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 3 населенных пункта Харьковской области, в результате обстрелов нет пострадавших.

При этом, как сообщил Синегубов, возросло количество жертв вражеской атаки по АЗС в Нововодолажской общине 12 декабря. Сегодня в больнице скончался 45-летний мужчина, тяжело раненный во время вражеских ударов. Сейчас под наблюдением врачей находятся двое пострадавших.

Юлия Шрамко

