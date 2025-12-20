Оккупанты ударили КАБами по Изюму: есть погибший и раненый
Киев • УНН
В результате вражеского удара КАБами по Изюму погиб один человек, еще один получил ранения. Повреждены частный дом и многоэтажка.
В Харьковской области российские войска ударили КАБами по Изюму, есть погибший и раненый, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес удар КАБами по городу Изюм. По предварительной информации, один человек получил ранения. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также, к сожалению, один человек погиб
По его словам, в результате попаданий - поврежден частный дом и жилая многоэтажка.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 3 населенных пункта Харьковской области, в результате обстрелов нет пострадавших.
При этом, как сообщил Синегубов, возросло количество жертв вражеской атаки по АЗС в Нововодолажской общине 12 декабря. Сегодня в больнице скончался 45-летний мужчина, тяжело раненный во время вражеских ударов. Сейчас под наблюдением врачей находятся двое пострадавших.