Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее массированный удар рф по Киеву 28 августа
Киев • УНН
Венгрия, единственная из 27 членов ЕС, не подписала заявление ЕС, осуждающее массированный удар россии по Киеву 28 августа. Заявление ЕС осуждает атаку россии на гражданских и инфраструктуру, называя ее военным преступлением.
Венгрия стала единственной страной из 27 членов ЕС, которая отказалась подписать заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, осуждающее массированный удар россии по Киеву 28 августа. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС, пишет УНН.
Детали
В заявлении представители ЕС осудили атаку россии на гражданских и гражданскую инфраструктуру, назвав ее "сознательной эскалацией и подрывом усилий ради мира".
В ЕС также упомянули, что во время атаки пострадали здания Представительства Европейского Союза и Британского Совета, что "свидетельствует о безрассудном характере действий россии и ее пренебрежении к международному праву".
Намеренные атаки на гражданских и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих тяжких нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности
Отмечается, что ЕС продолжит и усилит всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности ускоряя работу над 19-м пакетом санкций.
Документ подписали все 26 членов ЕС, кроме Венгрии. Также заявление поддержала Великобритания.
Напомним
28 августа россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.