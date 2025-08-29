$41.260.06
Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее массированный удар рф по Киеву 28 августа

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Венгрия, единственная из 27 членов ЕС, не подписала заявление ЕС, осуждающее массированный удар россии по Киеву 28 августа. Заявление ЕС осуждает атаку россии на гражданских и инфраструктуру, называя ее военным преступлением.

Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее массированный удар рф по Киеву 28 августа

Венгрия стала единственной страной из 27 членов ЕС, которая отказалась подписать заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, осуждающее массированный удар россии по Киеву 28 августа. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС, пишет УНН.

Детали

В заявлении представители ЕС осудили атаку россии на гражданских и гражданскую инфраструктуру, назвав ее "сознательной эскалацией и подрывом усилий ради мира".

В ЕС также упомянули, что во время атаки пострадали здания Представительства Европейского Союза и Британского Совета, что "свидетельствует о безрассудном характере действий россии и ее пренебрежении к международному праву".

Намеренные атаки на гражданских и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих тяжких нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности

- отмечается в заявлении.

Отмечается, что ЕС продолжит и усилит всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности ускоряя работу над 19-м пакетом санкций.

Документ подписали все 26 членов ЕС, кроме Венгрии. Также заявление поддержала Великобритания.

Напомним

28 августа россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Европейский Союз
Великобритания
Венгрия
Украина
Киев