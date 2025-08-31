Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 23114 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 58071 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 78979 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 94928 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 110435 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 253474 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 112013 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85479 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99487 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 322359 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2м/с
30%
745мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 17304 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 15963 просмотра
Си Цзиньпин встретился с лидером Азербайджана Алиевым в рамках саммита ШОС31 августа, 06:52 • 6042 просмотра
Черноморск и окрестности обесточены после атаки беспилотников врага – отчет Одесской ОВА31 августа, 07:00 • 4480 просмотра
Над Волгоградской и Ростовской областями России перехватывали дроны, еще несколько БПЛА залетели в другие части РФ31 августа, 07:27 • 4910 просмотра
В США растет напряжение между директором Национальной разведки и руководством ЦРУ - СМИ31 августа, 07:48 • 7506 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo31 августа, 10:07 • 11361 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 98566 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 228578 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 230237 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 322359 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 270766 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Донецкая область
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 108081 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 240787 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 264075 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 261307 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 241226 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-400
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Ми-8

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС уничтожит венгерских фермеров и подорвет продовольственную безопасность. Будапешт будет блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украине "нельзя" вступать в Европейский Союз по ряду причин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское издание Index.

Детали

По словам Сийярто, вступление Украины в ЕС не только "уничтожит венгерских фермеров, но и подорвет продовольственную безопасность Венгрии и позволит украинской мафии попасть в Венгрию".

Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров

- заявил глава венгерского МИД.

Он добавил, что Будапешт будет блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним

Венгрия стала единственной из 27 стран – членов ЕС, которая не осудила массированный удар России по Киеву 28 августа.

В то же время в Евросоюзе рассматривают все варианты ускорения принятия внешнеполитических решений с целью избежать блокирования со стороны Венгрии инициатив в поддержку Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Петер Сийярто
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Киев