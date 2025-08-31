Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС уничтожит венгерских фермеров и подорвет продовольственную безопасность. Будапешт будет блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украине "нельзя" вступать в Европейский Союз по ряду причин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское издание Index.
Детали
По словам Сийярто, вступление Украины в ЕС не только "уничтожит венгерских фермеров, но и подорвет продовольственную безопасность Венгрии и позволит украинской мафии попасть в Венгрию".
Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров
Он добавил, что Будапешт будет блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Напомним
Венгрия стала единственной из 27 стран – членов ЕС, которая не осудила массированный удар России по Киеву 28 августа.
В то же время в Евросоюзе рассматривают все варианты ускорения принятия внешнеполитических решений с целью избежать блокирования со стороны Венгрии инициатив в поддержку Украины.