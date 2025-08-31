У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини
Київ • УНН
Європейський Союз розглядає варіанти прискорення прийняття зовнішньополітичних рішень, щоб уникнути блокування. Угорщина блокує низку ініціатив на підтримку України та проти росії.
Європейський Союз обговорює варіанти швидшого прийняття рішень у сфері зовнішньої політики, де досі більшість рішень потребує одностайності. Це зумовлено тим, що Угорщина останніми роками блокувала низку ініціатив на підтримку України та проти росії. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Згідно з документом, який потрапив у розпорядження Bloomberg, група з десятка країн вивчає юридичні можливості для прийняття рішень кваліфікованою більшістю замість одностайності. Такі зміни дозволять ухвалювати більш швидкі та рішучі рішення та уникати блокування країнами-членами, які мають окремі інтереси.
Угорщина, зокрема, відмовилася підписати заяву із засудженням російських ударів по Україні і продовжує блокувати фонд у 6,6 млрд євро для відшкодування країн-членів за обладнання, передане Україні. Головний дипломат ЄС Кая Каллас підкреслила, що інші країни блоку продовжують шукати шляхи розблокування цих коштів для підтримки оборонних ініціатив України.
Всі країни сьогодні піднімали це питання розблокування. Вам не обов'язково брати в цьому участь, але нехай це зроблять інші
Документ також зазначає, що консенсус залишається основою ЄС, а кваліфікована більшість розглядається як можливість підвищити оперативність у ключових питаннях зовнішньої політики та уникнути блокування з боку окремих держав.
Нагадаємо
Угорщина, єдина з 27 членів ЄС, не підписала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар росії по Києву 28 серпня. Заява ЄС засуджує атаку росії на цивільних та інфраструктуру, називаючи її воєнним злочином.