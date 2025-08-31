$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 10294 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 27157 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 57206 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 72461 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 91501 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 245548 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 104875 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83426 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97668 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 310172 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Теги
Автори
У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Європейський Союз розглядає варіанти прискорення прийняття зовнішньополітичних рішень, щоб уникнути блокування. Угорщина блокує низку ініціатив на підтримку України та проти росії.

У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини

Європейський Союз обговорює варіанти швидшого прийняття рішень у сфері зовнішньої політики, де досі більшість рішень потребує одностайності. Це зумовлено тим, що Угорщина останніми роками блокувала низку ініціатив на підтримку України та проти росії. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з документом, який потрапив у розпорядження Bloomberg, група з десятка країн вивчає юридичні можливості для прийняття рішень кваліфікованою більшістю замість одностайності. Такі зміни дозволять ухвалювати більш швидкі та рішучі рішення та уникати блокування країнами-членами, які мають окремі інтереси.

Угорщина, зокрема, відмовилася підписати заяву із засудженням російських ударів по Україні і продовжує блокувати фонд у 6,6 млрд євро для відшкодування країн-членів за обладнання, передане Україні. Головний дипломат ЄС Кая Каллас підкреслила, що інші країни блоку продовжують шукати шляхи розблокування цих коштів для підтримки оборонних ініціатив України.

Всі країни сьогодні піднімали це питання розблокування. Вам не обов'язково брати в цьому участь, але нехай це зроблять інші

- звзначила Каллас.

Документ також зазначає, що консенсус залишається основою ЄС, а кваліфікована більшість розглядається як можливість підвищити оперативність у ключових питаннях зовнішньої політики та уникнути блокування з боку окремих держав.

Нагадаємо

Угорщина, єдина з 27 членів ЄС, не підписала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар росії по Києву 28 серпня. Заява ЄС засуджує атаку росії на цивільних та інфраструктуру, називаючи її воєнним злочином.

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Кая Каллас
Bloomberg
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Київ