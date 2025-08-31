$41.260.00
Эксклюзив
16:05 • 10247 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
30 августа, 13:59 • 27038 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 57062 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
30 августа, 11:04 • 72312 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 91365 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 245364 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 104827 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83399 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97649 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 310070 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Европейский Союз рассматривает варианты ускорения принятия внешнеполитических решений, чтобы избежать блокирования. Венгрия блокирует ряд инициатив в поддержку Украины и против россии.

В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии

Европейский Союз обсуждает варианты более быстрого принятия решений во внешней политике, где до сих пор большинство решений требует единогласия. Это обусловлено тем, что Венгрия в последние годы блокировала ряд инициатив в поддержку Украины и против России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Согласно документу, попавшему в распоряжение Bloomberg, группа из десятка стран изучает юридические возможности для принятия решений квалифицированным большинством вместо единогласия. Такие изменения позволят принимать более быстрые и решительные решения и избегать блокирования странами-членами, имеющими отдельные интересы.

Венгрия, в частности, отказалась подписать заявление с осуждением российских ударов по Украине и продолжает блокировать фонд в 6,6 млрд евро для возмещения странам-членам за оборудование, переданное Украине. Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что другие страны блока продолжают искать пути разблокирования этих средств для поддержки оборонных инициатив Украины.

Все страны сегодня поднимали этот вопрос разблокирования. Вам не обязательно участвовать в этом, но пусть это сделают другие

- отметила Каллас.

Документ также отмечает, что консенсус остается основой ЕС, а квалифицированное большинство рассматривается как возможность повысить оперативность в ключевых вопросах внешней политики и избежать блокирования со стороны отдельных государств.

Напомним

Венгрия, единственная из 27 членов ЕС, не подписала заявление ЕС, осуждающее массированный удар россии по Киеву 28 августа. Заявление ЕС осуждает атаку россии на гражданских и инфраструктуру, называя ее военным преступлением.

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Кайя Каллас
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Киев