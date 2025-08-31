В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии
Киев • УНН
Европейский Союз обсуждает варианты более быстрого принятия решений во внешней политике, где до сих пор большинство решений требует единогласия. Это обусловлено тем, что Венгрия в последние годы блокировала ряд инициатив в поддержку Украины и против России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
Согласно документу, попавшему в распоряжение Bloomberg, группа из десятка стран изучает юридические возможности для принятия решений квалифицированным большинством вместо единогласия. Такие изменения позволят принимать более быстрые и решительные решения и избегать блокирования странами-членами, имеющими отдельные интересы.
Венгрия, в частности, отказалась подписать заявление с осуждением российских ударов по Украине и продолжает блокировать фонд в 6,6 млрд евро для возмещения странам-членам за оборудование, переданное Украине. Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что другие страны блока продолжают искать пути разблокирования этих средств для поддержки оборонных инициатив Украины.
Все страны сегодня поднимали этот вопрос разблокирования. Вам не обязательно участвовать в этом, но пусть это сделают другие
Документ также отмечает, что консенсус остается основой ЕС, а квалифицированное большинство рассматривается как возможность повысить оперативность в ключевых вопросах внешней политики и избежать блокирования со стороны отдельных государств.
Напомним
Венгрия, единственная из 27 членов ЕС, не подписала заявление ЕС, осуждающее массированный удар россии по Киеву 28 августа. Заявление ЕС осуждает атаку россии на гражданских и инфраструктуру, называя ее военным преступлением.