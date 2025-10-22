Угорщина хоче купувати ядерне паливо у США - Сіярто

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 2884 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 6118 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14141 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16365 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11794 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11441 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10235 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8954 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16149 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17300 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo22 жовтня, 09:28 • 24918 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 23844 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19441 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла10:59 • 7304 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13218 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 14144 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 16367 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13731 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19940 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 24343 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Ульф Крістерссон
Андрій Костін
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Швеція
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 5726 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 30864 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 45816 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 55263 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 45270 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Фільм
Серіали
Соціальна мережа
Шахед-136

Угорщина хоче купувати ядерне паливо у США - Сіярто

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Угорщина планує купувати ядерне паливо у США, але не припинятиме імпорт з росії. Це дозволить диверсифікувати закупівлі та забезпечити безпечне обслуговування атомних потужностей.

Угорщина хоче купувати ядерне паливо у США - Сіярто

Угорщина планує домовитися зі Сполученими Штатами про купівлю ядерного палива. Але Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського ядерного палива, пише УНН з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Facebook.

Деталі

"Тобто, на додачу до наявних російських зв'язків, ми починаємо узгодження про те, щоб також купувати у Сполучених Штатів ядерне паливо, з тією метою, щоб ми могли забезпечити безпечне обслуговування наших ядерних потужностей, збільшити ядерну продуктивність. І цим підвищити конкурентоспроможність країни і захистити результати зниження комунальних тарифів", - розповів міністр.

Сійярто уточнив, що таким чином Угорщина диверсифікує закупівлю ядерного палива.

Доповнення

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто спростував повідомлення про можливе перенесення саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна в Будапешті, назвавши їх неправдивими.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зауважив, що росія його країну не підводила, енергетичні поставки з рф для Будапешта важливі, а плани Європейської Комісії не співпадають з угорськими.

Павло Зінченко

Новини Світу
Енергетика
Опалення
Вибори в США
Електроенергія
Володимир Путін
Петер Сіярто
Європейська комісія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт