Угорщина хоче купувати ядерне паливо у США - Сіярто
Київ • УНН
Угорщина планує купувати ядерне паливо у США, але не припинятиме імпорт з росії. Це дозволить диверсифікувати закупівлі та забезпечити безпечне обслуговування атомних потужностей.
Угорщина планує домовитися зі Сполученими Штатами про купівлю ядерного палива. Але Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського ядерного палива, пише УНН з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Facebook.
Деталі
"Тобто, на додачу до наявних російських зв'язків, ми починаємо узгодження про те, щоб також купувати у Сполучених Штатів ядерне паливо, з тією метою, щоб ми могли забезпечити безпечне обслуговування наших ядерних потужностей, збільшити ядерну продуктивність. І цим підвищити конкурентоспроможність країни і захистити результати зниження комунальних тарифів", - розповів міністр.
Сійярто уточнив, що таким чином Угорщина диверсифікує закупівлю ядерного палива.
Доповнення
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто спростував повідомлення про можливе перенесення саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна в Будапешті, назвавши їх неправдивими.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зауважив, що росія його країну не підводила, енергетичні поставки з рф для Будапешта важливі, а плани Європейської Комісії не співпадають з угорськими.