Глава МЗС Угорщини поскаржився на енергетичний "примус" ЄС на конференції у москві
Київ • УНН
Угорський консервативний політик, міністр закордонних справ Петер Сіярто розкритикував енергетичну політику ЄС на конференції у москві, зауваживши, що "контракти" з рф "завжди дотримувалися".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зауважив, що росія його країну не підводила, енергетичні поставки з рф для Будапешта важливі, а плани Європейської Комісії не співпадають з угорськими. Відповідну інформацію посадовець озвучив під час візиту до москви в середу, 15 жовтня, передає Reuters, повідомляє УНН.
Деталі
Угорщина постраждає, якщо буде відрізана від російських енергоносіїв, заявив Петер Сіярто, профільний глава дипломатії Будапешта, під час сесії міжнародного форуму "російський енергетичний тиждень" у москві.
Чиновник зазначив, що "рф ніколи не підводила".
Поставки завжди надходили... Контракти завжди дотримувалися. І моє питання лише в тому, чому ми повинні розірвати ці відносини
Сіярто заявив журналістам у росії, що національні інтереси для Будапешта є першочерговими, коли йдеться про постачання енергоносіїв.
Reuters пише, що Угорщина виступала проти планів Європейської Комісії поступово припинити імпорт усього російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року.
Щодо форуму у рф із участю керівника МЗС Угорщини, -він відбувся у той же період, коли представники оборони НАТО зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити військову допомогу Україні. Видання зауважує, що ці факти підкреслюють розбіжності Будапешта з більшістю інших членів альянсу в питанні відносин з москвою.
Нагадаємо
Європейський парламент на початку жовтня розглядав можливість пришвидшення відмови від імпорту російської нафти та газу. Ідея передбачає припинення імпорту російської нафти з 2026 року та газу з 2027 року.
Європейська комісія розслідує звинувачення у шпигунстві Угорщини за європейськими інституціями. Міжнародне журналістське розслідування виявило мережу таємних агентів, які діяли через Постійне представництво Угорщини при ЄС.