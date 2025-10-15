Глава МИД Венгрии пожаловался на энергетическое "принуждение" ЕС на конференции в Москве
Киев • УНН
Венгерский консервативный политик, министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал энергетическую политику ЕС на конференции в Москве, отметив, что "контракты" с РФ "всегда соблюдались".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Россия его страну не подводила, энергетические поставки из РФ для Будапешта важны, а планы Европейской Комиссии не совпадают с венгерскими. Соответствующую информацию чиновник озвучил во время визита в Москву в среду, 15 октября, передает Reuters, сообщает УНН.
Детали
Венгрия пострадает, если будет отрезана от российских энергоносителей, заявил Петер Сийярто, профильный глава дипломатии Будапешта, во время сессии международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Чиновник отметил, что "РФ никогда не подводила".
Поставки всегда поступали... Контракты всегда соблюдались. И мой вопрос только в том, почему мы должны разорвать эти отношения
Сийярто заявил журналистам в России, что национальные интересы для Будапешта являются первоочередными, когда речь идет о поставках энергоносителей.
Reuters пишет, что Венгрия выступала против планов Европейской Комиссии постепенно прекратить импорт всего российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года.
Что касается форума в РФ с участием руководителя МИД Венгрии, - он состоялся в тот же период, когда представители обороны НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить военную помощь Украине. Издание отмечает, что эти факты подчеркивают разногласия Будапешта с большинством других членов альянса в вопросе отношений с Москвой.
Напомним
Европейский парламент в начале октября рассматривал возможность ускорения отказа от импорта российской нефти и газа. Идея предусматривает прекращение импорта российской нефти с 2026 года и газа с 2027 года.
Европейская комиссия расследует обвинения в шпионаже Венгрии за европейскими институтами. Международное журналистское расследование выявило сеть тайных агентов, действовавших через Постоянное представительство Венгрии при ЕС.