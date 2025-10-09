$41.400.09
Таємні агенти Орбана: Угорщину перевіряють щодо шпигунських операцій у середині ЄС

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Європейська комісія розслідує звинувачення у шпигунстві Угорщини за європейськими інституціями. Міжнародне журналістське розслідування виявило мережу таємних агентів, які діяли через Постійне представництво Угорщини при ЄС.

Таємні агенти Орбана: Угорщину перевіряють щодо шпигунських операцій у середині ЄС

Мережа угорських агентів шпигувала за інститутами ЄС. Такого висновку дійшло спільне розслідування жірналістів низки ЗМІ: угорської Direkt36, німецької Spiegel, австрійської Standard та бельгійської De Tijd. Передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Європейська комісія проведе розслідування щодо звинувачень у шпигунстві Угорщини за європейськими інституціями. Відповідні висновки із звинуваченнями з'явилися на основі матеріалів міжнародного журналістського розслідування. У ньому приймали участь представники видань De Tijd, Standard, Direkt36 та Spiegel.

Контекст

Події розпочалися десять років тому. Як зазначається, саме тоді напруженість між урядом прем'єр-міністра Угорщини та Європейською комісією почала загострюватися. Мережа секретних агентів нібито діяла через Постійне представництво Угорщини при ЄС.

За даними Direkt36, "досвідчений" дипломат Постійного представництва Угорщини в Брюсселі, дехто на ім'я В., намагався завербувати громадян Угорщини для роботи в інституціях ЄС. Фігурант розслідування працював у Брюсселі як "замаскований дипломат". Він був співробітником Департаменту політики.

За даними ЗМІ, шпигуни Орбана застосовували агресивні тактики, які більше нагадують практики російського чи китайського режимів.

Разом з тим, у період з 2012 по 2018 рік угорські агенти секретної служби шпигували необережно. Вказаний В. був викритий ще у 2017 році. Разом з ним викрили і всю угорську мережа секретної служби в Брюсселі.

Європейська комісія вже розслідує викриття Угорщини у шпигунстві 

Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія створить "спеціальну внутрішню групу" для детального розслідування звинувачень.

Комісія бере до уваги всі сьогоднішні повідомлення, згідно з якими угорська розвідувальна служба проводила шпигунські операції проти ЄС та членів його персоналу. Комісія дуже серйозно ставиться до таких звинувачень

– заявив речник Комісії.

Коментар екс-глави МЗС Угорщини щодо "шпигунів Орбана"

Колишній міністр закордонних справ і дипломат Угорщини Іштван Сент-Іваньї прокоментував Euronews щодо припущення про шпигунську діяльність Угорщини. Екс-керівник угорської дипломатії визнав ситуацію скандальною.

.. угорський уряд, на жаль, розглядає ЄС як ворога. Одним із наслідків цієї справи може бути недовіра до угорських співробітників та дипломатів, які працюють у Комісії

- зазначив він.

Колишній угорський дипломат також заявив: угорських співробітників у Брюсселі очевидно розглядають як потенційних шпигунів.

Доповнення

Речник постійного представництва Угорщини при ЄС у Брюсселі у коментарі посилався на зауваження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, на сайті Index. Угорський посадовець наголосив, що йому "нічого не відомо" про такий випадок, який розкрив Direkt36.

Нагадаємо

Ігор Тележніков

