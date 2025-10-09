Таємні агенти Орбана: Угорщину перевіряють щодо шпигунських операцій у середині ЄС
Київ • УНН
Європейська комісія розслідує звинувачення у шпигунстві Угорщини за європейськими інституціями. Міжнародне журналістське розслідування виявило мережу таємних агентів, які діяли через Постійне представництво Угорщини при ЄС.
Мережа угорських агентів шпигувала за інститутами ЄС. Такого висновку дійшло спільне розслідування жірналістів низки ЗМІ: угорської Direkt36, німецької Spiegel, австрійської Standard та бельгійської De Tijd. Передає УНН із посиланням на Euronews.
Деталі
Європейська комісія проведе розслідування щодо звинувачень у шпигунстві Угорщини за європейськими інституціями. Відповідні висновки із звинуваченнями з'явилися на основі матеріалів міжнародного журналістського розслідування. У ньому приймали участь представники видань De Tijd, Standard, Direkt36 та Spiegel.
Контекст
Події розпочалися десять років тому. Як зазначається, саме тоді напруженість між урядом прем'єр-міністра Угорщини та Європейською комісією почала загострюватися. Мережа секретних агентів нібито діяла через Постійне представництво Угорщини при ЄС.
За даними Direkt36, "досвідчений" дипломат Постійного представництва Угорщини в Брюсселі, дехто на ім'я В., намагався завербувати громадян Угорщини для роботи в інституціях ЄС. Фігурант розслідування працював у Брюсселі як "замаскований дипломат". Він був співробітником Департаменту політики.
За даними ЗМІ, шпигуни Орбана застосовували агресивні тактики, які більше нагадують практики російського чи китайського режимів.
Разом з тим, у період з 2012 по 2018 рік угорські агенти секретної служби шпигували необережно. Вказаний В. був викритий ще у 2017 році. Разом з ним викрили і всю угорську мережа секретної служби в Брюсселі.
Європейська комісія вже розслідує викриття Угорщини у шпигунстві
Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія створить "спеціальну внутрішню групу" для детального розслідування звинувачень.
Комісія бере до уваги всі сьогоднішні повідомлення, згідно з якими угорська розвідувальна служба проводила шпигунські операції проти ЄС та членів його персоналу. Комісія дуже серйозно ставиться до таких звинувачень
Коментар екс-глави МЗС Угорщини щодо "шпигунів Орбана"
Колишній міністр закордонних справ і дипломат Угорщини Іштван Сент-Іваньї прокоментував Euronews щодо припущення про шпигунську діяльність Угорщини. Екс-керівник угорської дипломатії визнав ситуацію скандальною.
.. угорський уряд, на жаль, розглядає ЄС як ворога. Одним із наслідків цієї справи може бути недовіра до угорських співробітників та дипломатів, які працюють у Комісії
Колишній угорський дипломат також заявив: угорських співробітників у Брюсселі очевидно розглядають як потенційних шпигунів.
Доповнення
Речник постійного представництва Угорщини при ЄС у Брюсселі у коментарі посилався на зауваження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, на сайті Index. Угорський посадовець наголосив, що йому "нічого не відомо" про такий випадок, який розкрив Direkt36.