Ексклюзив
12:19 • 5606 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11768 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14073 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37898 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 42986 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71189 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59119 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56535 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104115 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36799 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Австрія планує позбавити громадянства Яна Марсалека, екс-керівника скандального Wirecard: він, імовірно, працює на рф

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Міністерство внутрішніх справ Австрії розглядає можливість позбавлення громадянства Яна Марсалека, колишнього керівника Wirecard, який втік з Австрії після банкрутства Wirecard у 2020 році. Марсалек є головним підозрюваним у шахрайстві на 4 мільярди доларів. Також, імовірно, він діє у інтересах кремля.

Австрія планує позбавити громадянства Яна Марсалека, екс-керівника скандального Wirecard: він, імовірно, працює на рф

Екс-керівник Wirecard Яна Марсалека, за повідомленнями ЗМІ, перебуває в росії та, ймовірно, працює на розвідувальне агентство цієї країни. Статусом його громадянства зацікавилось Міністерство внутрішніх справ Австрії. Про це передає УНН із посиланням на Австрійське прес-агентство (APA).

Деталі

Міністерство внутрішніх справ Австрії повідомило, що Австрія розглядає можливість позбавлення громадянства Яна Марсалека, колишнього керівника Wirecard. Причиною цього стали повідомлення ЗМІ останніх тижнів про проживання та діяльність Марсалека в росії.

Довідково

45-річний Марсалек раніше був названий головним підозрюваним у найбільшому скандалі з шахрайством з часів Другої світової війни. Він керував Wirecard - фінансовою компанією, що займалася платіжним процесингом. Поліція так і не спіймала його - Марсалек втік з Австрії після банкрутства Wirecard у 2020 році, з шлейфом боргу перед кредиторами у 4 мільярди доларів. Марсалека згодом вдавалося засікти в білорусі.

Наразі питанням екс-керівника Wirecard займаються у рамках комплексного розслідування у тісній співпраці з Управлінням державної безпеки та розвідки (DSN).

Існують чутки, що Марсалек живе в росії, шпигує на користь кремля, приєднавшись до російських сил у їх агресії проти України.

Нагадаємо

Група болгар вела спостереження за американською військовою базою в Німеччині, де проходили підготовку українські війська. Вони діяли під керівництвом Русєва, який сам отримував інструкції від Марсалека - колишнього головного операційного директора збанкрутілої платіжної компанії Wirecard. Останній використовував вигадане ім'я Руперт Тіч, зазначало Reuters.

У 2025 році повідомлялося, що у Лондоні двох жінок і чоловіка з Болгарії визнали винними у показовій справі про шпигунство на користь росії.

Вони нібито діяли від імені колишнього члена правління Wirecard Марсалека.

Ігор Тележніков

