Австрія планує позбавити громадянства Яна Марсалека, екс-керівника скандального Wirecard: він, імовірно, працює на рф
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ Австрії розглядає можливість позбавлення громадянства Яна Марсалека, колишнього керівника Wirecard, який втік з Австрії після банкрутства Wirecard у 2020 році. Марсалек є головним підозрюваним у шахрайстві на 4 мільярди доларів. Також, імовірно, він діє у інтересах кремля.
Екс-керівник Wirecard Яна Марсалека, за повідомленнями ЗМІ, перебуває в росії та, ймовірно, працює на розвідувальне агентство цієї країни. Статусом його громадянства зацікавилось Міністерство внутрішніх справ Австрії. Про це передає УНН із посиланням на Австрійське прес-агентство (APA).
Деталі
Міністерство внутрішніх справ Австрії повідомило, що Австрія розглядає можливість позбавлення громадянства Яна Марсалека, колишнього керівника Wirecard. Причиною цього стали повідомлення ЗМІ останніх тижнів про проживання та діяльність Марсалека в росії.
Довідково
45-річний Марсалек раніше був названий головним підозрюваним у найбільшому скандалі з шахрайством з часів Другої світової війни. Він керував Wirecard - фінансовою компанією, що займалася платіжним процесингом. Поліція так і не спіймала його - Марсалек втік з Австрії після банкрутства Wirecard у 2020 році, з шлейфом боргу перед кредиторами у 4 мільярди доларів. Марсалека згодом вдавалося засікти в білорусі.
Наразі питанням екс-керівника Wirecard займаються у рамках комплексного розслідування у тісній співпраці з Управлінням державної безпеки та розвідки (DSN).
Існують чутки, що Марсалек живе в росії, шпигує на користь кремля, приєднавшись до російських сил у їх агресії проти України.
Нагадаємо
Група болгар вела спостереження за американською військовою базою в Німеччині, де проходили підготовку українські війська. Вони діяли під керівництвом Русєва, який сам отримував інструкції від Марсалека - колишнього головного операційного директора збанкрутілої платіжної компанії Wirecard. Останній використовував вигадане ім'я Руперт Тіч, зазначало Reuters.
У 2025 році повідомлялося, що у Лондоні двох жінок і чоловіка з Болгарії визнали винними у показовій справі про шпигунство на користь росії.
Вони нібито діяли від імені колишнього члена правління Wirecard Марсалека.