Одного з найбільш розшукуваних злочинців в світі знайшли в Білорусі

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Журналісти-розслідувачі з'ясували місце розташування австрійця Яна Марсалека - колишнього топ-менеджера Wirecard, якого розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро. Чоловіка вдалося засікти в Білорусі, передає УНН з посиланням на спільний матеріал The Insider, Bellingcat, Der Spiegel і McClatchy

Так, журналісти пишуть, що Ян Марсалек сьогодні є одним з найбільш розшукуваних злочинців в світі. Місяць тому керована ним німецька компанія Wirecard впала після того, як аудитори звернули увагу на дірку в балансі, що становить майже 2 млрд євро.

Розслідувачі відзначають, що Марсалек пов'язаний не тільки з фінансовими махінаціями, а й з ПВК в Лівії, і тісно контактує з російськими спецслужбами.

Ім'я втікача виявили в базі про перетин кордону в Білорусі. Через дві години після приземлення в Мінську приватний літак Марсалека вилетів до Вітебська.

"Можливо, Марсалек знаходиться там і на момент публікації цієї статті", - пишуть журналісти.

Крім того, згідно з імміграційним даними, які потрапили в розпорядження Bellingcat, Марсалек за останні 10 років здійснив понад 60 поїздок в Росію.

Повідомляється, що австрієць з 2015 року реалізовував проекти в Лівії, включаючи інвестиції в Лівійську цементну компанію, і активно взаємодіяв з російськими радниками і європейськими чиновниками при обговоренні планів "гуманітарного відновлення в Лівії", що "на ділі було планом по створенню приватних військових компаній для захисту комерційних інтересів в країні, яку роздирають війною", відзначають розслідувачі.

Як повідомляв УНН, раніше в Bellingcat назвали ім'я "ключового" свідка у справі MH17, затриманого СБУ.

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