Один из самых разыскиваемых преступников в мире нашли в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Журналисты-расследователи выяснили местоположение австрийца Яна Марсалека - бывшего топ-менеджера Wirecard, которого разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро. Мужчину удалось засечь в Беларуси, передает УНН со ссылкой на совместный материал The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy
Так, журналисты пишут, что Ян Марсалек сегодня является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Месяц назад руководимая им немецкая компания Wirecard рухнула после того, как аудиторы обратили внимание на дыру в балансе, что составляет почти 2 млрд евро.
Расследователи отмечают, что Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии, и тесно контактирует с российскими спецслужбами.
Имя беглеца обнаружили в базе о пересечении границы в Беларуси. Через два часа после приземления в Минске частный самолет Марсалека вылетел в Витебск.
"Возможно, Марсалек находится там и на момент публикации этой статьи", - пишут журналисты.
Кроме того, согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, Марсалек за последние 10 лет совершил более 60 поездок в Россию.
Сообщается, что австриец с 2015 года реализовывал проекты в Ливии, включая инвестиции в Ливийскую цементную компанию, и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов "гуманитарного восстановления в Ливии", что "на деле было планом по созданию частных военных компаний для защиты коммерческих интересов в стране, раздираемой войной", отмечают расследователи.
Как сообщал УНН, ранее в Bellingcat назвали имя "ключевого" свидетеля по делу MH17, задержанного СБУ.