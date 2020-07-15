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В Bellingcat назвали имя "ключевого" свидетеля по делу MH17, задержанного СБУ

В Bellingcat назвали имя "ключевого" свидетеля по делу MH17, задержанного СБУ

Киев  •  УНН

 • 16681 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Служба безопасности Украины в начале июля задержала человека, который может стать одним из ключевых свидетелей по делу о сбитии пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Такое мнение высказали расследованы из группы Bellingcat, передает УНН со ссылкой на материал Донбас.Реалии.

Указано, что ранее в СБУ сообщили о задержании в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемого "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ).

Позже служащие обнародовали фрагменты записей телефонных разговоров задержанного - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск в деле рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.

В Bellingcat обнародовали имя загадочного гражданина К. "По данным группы Bellingcat, его имя - Андрей Кунавин", - говорится в материале.

"Это гражданин Украины. У него криминальное прошлое. 10 лет назад, например, были у него проблемы с законом. И у него есть связи как с криминальным миром, с людьми, которые находятся под санкциями международными, через их криминальную деятельность, так и с элитой в Москве. Можно его назвать политическим "решалой", который мог найти связь между уголовным и политическим миром", - сказал Донбас.Реалии расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, это "ключевой свидетель, который даст информацию о том, что называется "цепочкой власти".

"То есть он должен быть человеком, который в курсе, как принимались решения и на персональном, и на структурном уровне. По тому, кто мог помочь оружием или персоналом вот этим сепаратистским лидерам", - объясняет расследователь.

Напомним, 3 июля в нидерландском суде завершился второй раунд слушаний по делу о сбитии MH17. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета.

Это трое граждан России: Игорь Гиркин, известный по прозвищу "Стрелков", который на время сбития самолета называл себя "министром обороны" группировки "ДНР", Сергей Дубинский, известный по прозвищу "Хмурый", отставной полковник ГРУ России, а на время тех событий "генерал-майор" в группировке "ДНР", возглавлявший его собственное "ГРУ", Олег Пулатов, известный по прозвищу "Гюрза", полковник, бывший российский спецназовец, который на оккупированной части Донбасса был тогда заместителем Дубинского, -а также гражданин Украины Леонид Харченко, известный по прозвищу "Крот", который находился в то время в рядах группировки "ДНР" под командованием Дубинского.

Им предъявлены предварительные обвинения в убийстве 298 человек и в причинении катастрофы самолета, которая привела к гибели всех на борту. Все обвиняемые на процесс не явились. По оценкам экспертов, приговора в процессе стоит ожидать не ранее, чем через несколько лет.

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