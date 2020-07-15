У Bellingcat назвали ім’я "ключового" свідка у справі MH17, затриманого СБУ

Вказано, що раніше у СБУ повідомили про затримання у Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з “кураторів” керівників так званого “ДНР” за лінією Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ).

Пізніше службовці оприлюднили фрагменти записів телефонних розмов затриманого — розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубинським (позивний “Хмурий”) та Леонідом Харченком (позивний “Крот”), яких оголошено у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.



У Bellingcat оприлюднили ім’я загадкового громадянина К. "За даними групи Bellingcat, його ім’я – Андрій Кунавін", - йдеться у матеріалі.

"Це громадянин України. У нього кримінальне минуле. 10 років тому, наприклад, були у нього проблеми з законом. І у нього є зв’язки як з кримінальним світом, з людьми, які перебувають під санкціями міжнародними, через їхню кримінальну діяльність, так і з елітою в Москві. Можна його назвати політичним "рішалою", який міг знайти зв’язок між кримінальним і політичним світом", – сказав Донбас.Реалії розслідувач групи Bellingcat Христо Грозев.

З його слів, це "ключовий свідок, який дасть інформацію про те, що називається "ланцюжком влади".

"Тобто він повинен бути людиною, яка в курсі, як ухвалювалися рішення і на персональному, і на структурному рівні. По тому, хто міг допомогти зброєю чи персоналом ось цим сепаратистським лідерам", - пояснює розслідувач.

Нагадаємо, 3 липня у нідерландському суді завершився другий раунд слухань у справі про збиття MH17. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака.



Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько "Стрєлков", який на час збиття літака називав себе "міністром оборони" угруповання "ДНР", Сергій Дубинський, відомий на прізвисько "Хмурий", відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій "генерал-майор" в угрупованні "ДНР", який очолював його власне "ГРУ", Олег Пулатов, відомий на прізвисько "Гюрза", полковник, колишній російський спецназівець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько "Крот", який знаходився в той час в рядах угруповання "ДНР" під командуванням Дубинського.

Їм пред'явлені попередні звинувачення у вбивстві 298 осіб і в заподіянні катастрофи літака, яка привела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з'явився. За оцінками експертів, вироку в процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.