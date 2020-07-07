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Затримання куратора керівництва "ДНР": у СБУ оприлюднили записи телефонних розмов бойовиків

Затримання куратора керівництва "ДНР": у СБУ оприлюднили записи телефонних розмов бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Службі безпеки України повідомили подробиці щодо затримання у Києві учасника створення “Розвідувального управління ДНР”, а також оприлюднили фрагменти записів телефонних розмов затриманого, які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над “керівниками” терористичної організації “ДНР”, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомили в СБУ, у  Києві затримано громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з “кураторів” керівників так званого “ДНР” за лінією Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ).

"Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого “Розвідувального управління ДНР” та інших підрозділів зазначеної терористичної організації.

Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі, у розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над “керівниками” терористичної організації “ДНР”.

"Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смірнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників “ДНР” Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших.

Також важлива частина оприлюднених записів — розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний “Хмурий”) та Леонідом Харченком (позивний “Крот”), яких оголошено у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року", - йдеться у повідомленні.

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