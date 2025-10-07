Австрия планирует лишить гражданства Яна Марсалека, экс-руководителя скандального Wirecard: он, вероятно, работает на рф

$41.340.11
Эксклюзив
12:19 • 5602 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 11758 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 14064 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 37884 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42977 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71186 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59116 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56534 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 104108 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36798 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ7 октября, 04:42 • 29781 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT7 октября, 05:57 • 24312 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов7 октября, 06:06 • 16704 просмотра
В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico08:41 • 9400 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 10056 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 2534 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 37884 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 54604 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 63842 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 104108 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 10056 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 24870 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 77760 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 73302 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 148259 просмотра
Австрия планирует лишить гражданства Яна Марсалека, экс-руководителя скандального Wirecard: он, вероятно, работает на рф

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Министерство внутренних дел Австрии рассматривает возможность лишения гражданства Яна Марсалека, бывшего руководителя Wirecard, который сбежал из Австрии после банкротства Wirecard в 2020 году. Марсалек является главным подозреваемым в мошенничестве на 4 миллиарда долларов. Также, вероятно, он действует в интересах кремля.

Австрия планирует лишить гражданства Яна Марсалека, экс-руководителя скандального Wirecard: он, вероятно, работает на рф

Экс-руководитель Wirecard Ян Марсалек, по сообщениям СМИ, находится в России и, вероятно, работает на разведывательное агентство этой страны. Статусом его гражданства заинтересовалось Министерство внутренних дел Австрии. Об этом передает УНН со ссылкой на Австрийское пресс-агентство (APA).

Детали

Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что Австрия рассматривает возможность лишения гражданства Яна Марсалека, бывшего руководителя Wirecard. Причиной этого стали сообщения СМИ последних недель о проживании и деятельности Марсалека в России.

Справка

45-летний Марсалек ранее был назван главным подозреваемым в крупнейшем скандале с мошенничеством со времен Второй мировой войны. Он руководил Wirecard - финансовой компанией, занимавшейся платежным процессингом. Полиция так и не поймала его - Марсалек сбежал из Австрии после банкротства Wirecard в 2020 году, с шлейфом долга перед кредиторами в 4 миллиарда долларов. Марсалека впоследствии удавалось засечь в Беларуси.

Сейчас вопросом экс-руководителя Wirecard занимаются в рамках комплексного расследования в тесном сотрудничестве с Управлением государственной безопасности и разведки (DSN).

Существуют слухи, что Марсалек живет в России, шпионит в пользу Кремля, присоединившись к российским силам в их агрессии против Украины.

Напомним

Группа болгар вела наблюдение за американской военной базой в Германии, где проходили подготовку украинские войска. Они действовали под руководством Русева, который сам получал инструкции от Марсалека - бывшего главного операционного директора обанкротившейся платежной компании Wirecard. Последний использовал вымышленное имя Руперт Тич, отмечало Reuters.

В 2025 году сообщалось, что в Лондоне двух женщин и мужчину из Болгарии признали виновными в показательном деле о шпионаже в пользу России.

Они якобы действовали от имени бывшего члена правления Wirecard Марсалека.

Игорь Тележников

