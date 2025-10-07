Австрия планирует лишить гражданства Яна Марсалека, экс-руководителя скандального Wirecard: он, вероятно, работает на рф
Киев • УНН
Министерство внутренних дел Австрии рассматривает возможность лишения гражданства Яна Марсалека, бывшего руководителя Wirecard, который сбежал из Австрии после банкротства Wirecard в 2020 году. Марсалек является главным подозреваемым в мошенничестве на 4 миллиарда долларов. Также, вероятно, он действует в интересах кремля.
Экс-руководитель Wirecard Ян Марсалек, по сообщениям СМИ, находится в России и, вероятно, работает на разведывательное агентство этой страны. Статусом его гражданства заинтересовалось Министерство внутренних дел Австрии. Об этом передает УНН со ссылкой на Австрийское пресс-агентство (APA).
Детали
Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что Австрия рассматривает возможность лишения гражданства Яна Марсалека, бывшего руководителя Wirecard. Причиной этого стали сообщения СМИ последних недель о проживании и деятельности Марсалека в России.
Справка
45-летний Марсалек ранее был назван главным подозреваемым в крупнейшем скандале с мошенничеством со времен Второй мировой войны. Он руководил Wirecard - финансовой компанией, занимавшейся платежным процессингом. Полиция так и не поймала его - Марсалек сбежал из Австрии после банкротства Wirecard в 2020 году, с шлейфом долга перед кредиторами в 4 миллиарда долларов. Марсалека впоследствии удавалось засечь в Беларуси.
Сейчас вопросом экс-руководителя Wirecard занимаются в рамках комплексного расследования в тесном сотрудничестве с Управлением государственной безопасности и разведки (DSN).
Существуют слухи, что Марсалек живет в России, шпионит в пользу Кремля, присоединившись к российским силам в их агрессии против Украины.
Напомним
Группа болгар вела наблюдение за американской военной базой в Германии, где проходили подготовку украинские войска. Они действовали под руководством Русева, который сам получал инструкции от Марсалека - бывшего главного операционного директора обанкротившейся платежной компании Wirecard. Последний использовал вымышленное имя Руперт Тич, отмечало Reuters.
В 2025 году сообщалось, что в Лондоне двух женщин и мужчину из Болгарии признали виновными в показательном деле о шпионаже в пользу России.
Они якобы действовали от имени бывшего члена правления Wirecard Марсалека.