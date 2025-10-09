Угорщина погодилася на заборону поставок російського СПГ до ЄС: деталі
Угорський уряд змінив свою позицію та погодився на заборону поставок російського скрапленого природного газу до країн Євросоюзу. Проте Словаччина та Австрія залишаються основними перешкодами для погодження 19-го пакету санкцій ЄС проти рф.
Уряд Угорщини погодився на заборону поставок російського скрапленого природного газу до країн Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUObserver.
Деталі
Як зазначає видання, угорський уряд погодився змінити попередню позицію щодо заборони на постачання газу з росії до Європи. До того офіційний Будапешт намагався домогтися для себе винятку з питання заборони російського скрапленого природного газу.
Водночас основною проблемою щодо погодження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти рф поки що залишаються позиції Словаччини та Австрії.
У той час як Відень продовжує наполягати на тому, щоб включити до нього розморожування російських активів на два мільярди євро, які пропонується передати Raiffeisen Bank International, Братислава не підтримує нові обмеження проти москви, бо там вважають, що це нанесе шкоду країні.
Нагадаємо
