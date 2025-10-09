Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
09:10 • 2844 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4808 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8100 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15360 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12466 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13730 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16036 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26152 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48263 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34741 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
90%
746мм
Популярные новости
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 13128 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 15467 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 26977 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 10464 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 7108 просмотра
публикации
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 2852 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 15363 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 56076 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 61616 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 40866 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнирук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 23922 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 41404 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 55505 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 57200 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 108237 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Венгерское правительство изменило свою позицию и согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Однако Словакия и Австрия остаются основными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций ЕС против рф.

Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали

Правительство Венгрии согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUObserver.

Детали

Как отмечает издание, венгерское правительство согласилось изменить предыдущую позицию относительно запрета на поставки газа из россии в Европу. До этого официальный Будапешт пытался добиться для себя исключения по вопросу запрета российского сжиженного природного газа.

В то же время основной проблемой по согласованию 19-го пакета санкций Евросоюза против рф пока остаются позиции Словакии и Австрии.

В то время как Вена продолжает настаивать на том, чтобы включить в него размораживание российских активов на два миллиарда евро, которые предлагается передать Raiffeisen Bank International, Братислава не поддерживает новые ограничения против Москвы, потому что там считают, что это нанесет ущерб стране.

Напомним

Послы стран-членов Европейского Союза продвинули план блока по прекращению импорта российской нефти и газа до 2028 года.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Райффайзен Банк Интернациональ
Братислава
Вена
Австрия
Европейский Союз
Словакия
Венгрия