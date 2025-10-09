Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали
Киев • УНН
Венгерское правительство изменило свою позицию и согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Однако Словакия и Австрия остаются основными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций ЕС против рф.
Правительство Венгрии согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUObserver.
Детали
Как отмечает издание, венгерское правительство согласилось изменить предыдущую позицию относительно запрета на поставки газа из россии в Европу. До этого официальный Будапешт пытался добиться для себя исключения по вопросу запрета российского сжиженного природного газа.
В то же время основной проблемой по согласованию 19-го пакета санкций Евросоюза против рф пока остаются позиции Словакии и Австрии.
В то время как Вена продолжает настаивать на том, чтобы включить в него размораживание российских активов на два миллиарда евро, которые предлагается передать Raiffeisen Bank International, Братислава не поддерживает новые ограничения против Москвы, потому что там считают, что это нанесет ущерб стране.
Напомним
Послы стран-членов Европейского Союза продвинули план блока по прекращению импорта российской нефти и газа до 2028 года.