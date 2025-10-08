$41.320.03
Посли ЄС погодили план заборони імпорту російського газу та нафти з 2028 року - Reuters

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Посли країн ЄС погодили план блоку щодо припинення імпорту російської нафти та газу до 2028 року. Це рішення прийнято попри заперечення Угорщини та Словаччини.

Посли ЄС погодили план заборони імпорту російського газу та нафти з 2028 року - Reuters

Посли країн Європейського Союзу в середу погодилися просунути план блоку щодо припинення імпорту російської нафти та газу до 2028 року, подолавши таким чином першу політичну перешкоду на шляху до ухвалення цього закону урядами. Про це повідомляє Reuters посилаючись на дипломатів ЄС, пише УНН.

Деталі

ЄС веде переговори щодо законодавчих ініціатив, які передбачають поступову відмову від російських енергоносіїв до січня 2028 року, намагаючись позбавити кремль доходів, що фінансують війну проти України.

За повідомленням джерел видання під час закритої зустрічі в середу посли ЄС домовилися передати запропонований закон міністрам для затвердження на засіданні 20 жовтня.

За словами дипломатів, майже всі країни ЄС висловили підтримку плану, що свідчить про ймовірне легке його ухвалення — попри критику з боку Угорщини та Словаччини, уряди яких прагнуть зберігати тісні зв’язки з Росією.

Наразі тривають переговори щодо технічних змін до голосування 20 жовтня.

Одне з невирішених питань — чи мають поставки зрідженого природного газу (СПГ) до Європи проходити попередню авторизацію перед доставкою, а також митний контроль при прибутті в порти ЄС, аби впевнитися, що це не російський газ

- додає видання.

Європарламент розглядає прискорення відмови від російських нафти та газу - Bloomberg04.10.25, 13:55 • 5623 перегляди

Франція та Італія заявили, що підтримують загальний план, але хочуть, щоб поставки або проходили попередній дозвіл (якщо це можна ефективно реалізувати), або перевірялися митними органами після прибуття до ЄС для забезпечення дії заборони, повідомили дипломати.

Представництва Італії при ЄС та Міністерство енергетики Франції не надали коментарів на запити.

Згідно з планом:

  • імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з січня 2026 року;
    • за діючими короткостроковими контрактами - з червня 2026 року;
      • за довгостроковими контрактами - з січня 2028 року.

        Країни, зокрема Угорщина, Франція та Бельгія, досі імпортують російський газ, який становить 12% від імпорту газу в ЄС, порівняно з 45% до повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

        Закон також зобов’яже Угорщину та Словаччину — єдині дві країни ЄС, які досі імпортують російську нафту — розробити національні плани для припинення цього імпорту до 2028 року.

        Для схвалення плану потрібна "кваліфікована більшість" країн-членів ЄС — тобто щонайменше 55% держав. Після цього країни ЄС та Європарламент розпочнуть переговори щодо остаточного варіанту закону.

        Окремо ЄС також веде переговори щодо нового пакету санкцій проти Росії, який передбачає заборону імпорту російського СПГ на рік раніше — з січня 2027 року.

        Європейські газові трейдери вже роблять ставки на стрибок цін наступного літа - Bloomberg23.09.25, 14:08 • 2696 переглядiв

        Ольга Розгон

        ЕкономікаПолітика
        Електроенергія
        Reuters
        Європейський Союз
        Франція
        Бельгія
        Італія
        Словаччина
        Угорщина
        Україна
