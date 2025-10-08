$41.320.03
12:14 • 11425 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 16163 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 20608 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 19699 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 19557 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 18133 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21265 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19212 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17536 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62165 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны
8 октября, 04:41 • 28118 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенность
8 октября, 07:12 • 38718 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
07:42 • 20855 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны
09:38 • 14976 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
11:27 • 11455 просмотра
Хранитель

Послы ЕС согласовали план запрета импорта российского газа и нефти с 2028 года - Reuters

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Послы стран ЕС согласовали план блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году. Это решение принято, несмотря на возражения Венгрии и Словакии.

Послы ЕС согласовали план запрета импорта российского газа и нефти с 2028 года - Reuters

Послы стран Европейского Союза в среду договорились продвинуть план блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году, преодолев таким образом первое политическое препятствие на пути к принятию этого закона правительствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС, пишет УНН.

Детали

ЕС ведет переговоры по законодательным инициативам, предусматривающим постепенный отказ от российских энергоносителей до января 2028 года, пытаясь лишить кремль доходов, финансирующих войну против Украины.

По сообщению источников издания, во время закрытой встречи в среду послы ЕС договорились передать предложенный закон министрам для утверждения на заседании 20 октября.

По словам дипломатов, почти все страны ЕС выразили поддержку плана, что свидетельствует о вероятном легком его принятии — несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, правительства которых стремятся сохранять тесные связи с россией.

Сейчас продолжаются переговоры по техническим изменениям к голосованию 20 октября.

Один из нерешенных вопросов — должны ли поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу проходить предварительную авторизацию перед доставкой, а также таможенный контроль при прибытии в порты ЕС, чтобы убедиться, что это не российский газ

- добавляет издание.

Европарламент рассматривает ускорение отказа от российских нефти и газа - Bloomberg04.10.25, 13:55 • 5623 просмотра

Франция и Италия заявили, что поддерживают общий план, но хотят, чтобы поставки либо проходили предварительное разрешение (если это можно эффективно реализовать), либо проверялись таможенными органами по прибытии в ЕС для обеспечения действия запрета, сообщили дипломаты.

Представительства Италии при ЕС и Министерство энергетики Франции не предоставили комментариев на запросы.

Согласно плану:

  • импорт российского газа по новым контрактам будет запрещен с января 2026 года;
    • по действующим краткосрочным контрактам - с июня 2026 года;
      • по долгосрочным контрактам - с января 2028 года.

        Страны, в частности Венгрия, Франция и Бельгия, до сих пор импортируют российский газ, который составляет 12% от импорта газа в ЕС, по сравнению с 45% до полномасштабного вторжения России в 2022 году.

        Закон также обяжет Венгрию и Словакию — единственные две страны ЕС, которые до сих пор импортируют российскую нефть — разработать национальные планы для прекращения этого импорта до 2028 года.

        Для одобрения плана требуется "квалифицированное большинство" стран-членов ЕС — то есть не менее 55% государств. После этого страны ЕС и Европарламент начнут переговоры по окончательному варианту закона.

        Отдельно ЕС также ведет переговоры по новому пакету санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского СПГ на год раньше — с января 2027 года.

        Европейские газовые трейдеры уже делают ставки на скачок цен следующим летом - Bloomberg23.09.25, 14:08 • 2696 просмотров

        Ольга Розгон

        ЭкономикаПолитика
        Электроэнергия
        Reuters
        Европейский Союз
        Франция
        Бельгия
        Италия
        Словакия
        Венгрия
        Украина