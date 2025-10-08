Послы ЕС согласовали план запрета импорта российского газа и нефти с 2028 года - Reuters

Послы стран Европейского Союза в среду договорились продвинуть план блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году, преодолев таким образом первое политическое препятствие на пути к принятию этого закона правительствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС, пишет УНН.

Детали

ЕС ведет переговоры по законодательным инициативам, предусматривающим постепенный отказ от российских энергоносителей до января 2028 года, пытаясь лишить кремль доходов, финансирующих войну против Украины.

По сообщению источников издания, во время закрытой встречи в среду послы ЕС договорились передать предложенный закон министрам для утверждения на заседании 20 октября.

По словам дипломатов, почти все страны ЕС выразили поддержку плана, что свидетельствует о вероятном легком его принятии — несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, правительства которых стремятся сохранять тесные связи с россией.

Сейчас продолжаются переговоры по техническим изменениям к голосованию 20 октября.

Один из нерешенных вопросов — должны ли поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу проходить предварительную авторизацию перед доставкой, а также таможенный контроль при прибытии в порты ЕС, чтобы убедиться, что это не российский газ - добавляет издание.

Европарламент рассматривает ускорение отказа от российских нефти и газа - Bloomberg

Франция и Италия заявили, что поддерживают общий план, но хотят, чтобы поставки либо проходили предварительное разрешение (если это можно эффективно реализовать), либо проверялись таможенными органами по прибытии в ЕС для обеспечения действия запрета, сообщили дипломаты.

Представительства Италии при ЕС и Министерство энергетики Франции не предоставили комментариев на запросы.

Согласно плану:

импорт российского газа по новым контрактам будет запрещен с января 2026 года;

по действующим краткосрочным контрактам - с июня 2026 года;

по долгосрочным контрактам - с января 2028 года.

Страны, в частности Венгрия, Франция и Бельгия, до сих пор импортируют российский газ, который составляет 12% от импорта газа в ЕС, по сравнению с 45% до полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Закон также обяжет Венгрию и Словакию — единственные две страны ЕС, которые до сих пор импортируют российскую нефть — разработать национальные планы для прекращения этого импорта до 2028 года.

Для одобрения плана требуется "квалифицированное большинство" стран-членов ЕС — то есть не менее 55% государств. После этого страны ЕС и Европарламент начнут переговоры по окончательному варианту закона.

Отдельно ЕС также ведет переговоры по новому пакету санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского СПГ на год раньше — с января 2027 года.

Европейские газовые трейдеры уже делают ставки на скачок цен следующим летом - Bloomberg