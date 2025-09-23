Европейские газовые трейдеры уже делают ставки на скачок цен следующим летом - Bloomberg

$41.380.13
23 сентября, 05:00 • 22546 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 23199 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 26340 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 42292 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 44655 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 42269 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 65907 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69249 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63518 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30951 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24
Актуальное
Европейские газовые трейдеры уже делают ставки на скачок цен следующим летом - Bloomberg

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Европейские трейдеры начали хеджирование рисков на следующий сезон накопления запасов газа, прогнозируя рост цен до 50 евро за мегаватт-час к лету 2026 года. Это на 60% выше текущих показателей, несмотря на ожидаемое увеличение поставок в последующие годы.

Европейские газовые трейдеры уже делают ставки на скачок цен следующим летом - Bloomberg

Шквал ставок на европейские контракты на природный газ сигнализирует о том, что некоторые трейдеры уже начали хеджировать риски на следующий сезон накопления запасов, даже несмотря на то, что в следующем году ожидается увеличение поставок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Опционы, торговавшиеся в понедельник, прогнозировали, что европейские цены на газ могут достичь 50 евро следующим летом, в период, когда трейдеры обычно создают огромные запасы газа в регионе на зиму. Противоположная ставка предполагает рост примерно на 60% по сравнению с текущими уровнями, которые последние несколько недель составляли около 32 евро за мегаватт-час.

Хотя цены на газ в Европе существенно снизились в последние месяцы, а стабильные поставки в хранилища успокаивают опасения относительно готовности региона к зиме, трейдеры все еще оценивают перспективы поставок на ближайшие годы, пишет издание. В 2026 и 2027 годах планируется запустить новые проекты по сжиженному природному газу, что усиливает растущий консенсус среди трейдеров относительно того, что цены упадут по мере постепенного перехода рынка от дефицита к избытку.

Тем временем волатильность цен на природный газ в Европе, как отмечается, снизилась до уровней, наблюдавшихся до энергетического кризиса 2022 года. Хотя это потенциально создает более привлекательную точку входа для трейдеров, стремящихся получить прибыль от резких колебаний цен, реальные колебания фьючерсов были сдержанными, пишет издание.

Однако в ближайшие месяцы европейский газовый рынок, как отмечает издание, столкнется с множеством неопределенностей, которые могут повлиять на кампанию по накоплению запасов в следующем году. Холодная зима может привести к истощению запасов, что усложнит усилия в 2026 году.

Трейдеры также следят за тем, какое влияние на рынки могут оказать любые дальнейшие санкции в отношении российской энергетики. В настоящее время Европа планирует запретить импорт поставок морем из страны с 2027 года. Любые задержки с запуском дополнительных мощностей по добыче в США и Катаре могут усилить рыночную напряженность, указывает издание.

По данным, собранным Bloomberg, в понедельник торги включали 2050 лотов на месяц колл-опционов по 50 евро с апреля по сентябрь 2026 года по цене 0,81 евро.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 41410 просмотров

Юлия Шрамко

Bloomberg L.P.
Катар
Европа
Соединённые Штаты