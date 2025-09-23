Европейские газовые трейдеры уже делают ставки на скачок цен следующим летом - Bloomberg

Шквал ставок на европейские контракты на природный газ сигнализирует о том, что некоторые трейдеры уже начали хеджировать риски на следующий сезон накопления запасов, даже несмотря на то, что в следующем году ожидается увеличение поставок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Опционы, торговавшиеся в понедельник, прогнозировали, что европейские цены на газ могут достичь 50 евро следующим летом, в период, когда трейдеры обычно создают огромные запасы газа в регионе на зиму. Противоположная ставка предполагает рост примерно на 60% по сравнению с текущими уровнями, которые последние несколько недель составляли около 32 евро за мегаватт-час.

Хотя цены на газ в Европе существенно снизились в последние месяцы, а стабильные поставки в хранилища успокаивают опасения относительно готовности региона к зиме, трейдеры все еще оценивают перспективы поставок на ближайшие годы, пишет издание. В 2026 и 2027 годах планируется запустить новые проекты по сжиженному природному газу, что усиливает растущий консенсус среди трейдеров относительно того, что цены упадут по мере постепенного перехода рынка от дефицита к избытку.

Тем временем волатильность цен на природный газ в Европе, как отмечается, снизилась до уровней, наблюдавшихся до энергетического кризиса 2022 года. Хотя это потенциально создает более привлекательную точку входа для трейдеров, стремящихся получить прибыль от резких колебаний цен, реальные колебания фьючерсов были сдержанными, пишет издание.

Однако в ближайшие месяцы европейский газовый рынок, как отмечает издание, столкнется с множеством неопределенностей, которые могут повлиять на кампанию по накоплению запасов в следующем году. Холодная зима может привести к истощению запасов, что усложнит усилия в 2026 году.

Трейдеры также следят за тем, какое влияние на рынки могут оказать любые дальнейшие санкции в отношении российской энергетики. В настоящее время Европа планирует запретить импорт поставок морем из страны с 2027 года. Любые задержки с запуском дополнительных мощностей по добыче в США и Катаре могут усилить рыночную напряженность, указывает издание.

По данным, собранным Bloomberg, в понедельник торги включали 2050 лотов на месяц колл-опционов по 50 евро с апреля по сентябрь 2026 года по цене 0,81 евро.

