Європейські газові трейдери вже роблять ставки на стрибок цін наступного літа - Bloomberg

23 вересня, 05:00 • 21736 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 22399 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 25693 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 41642 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 44098 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 41956 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 65374 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69110 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63443 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30892 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 19937 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 20226 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 16988 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 13342 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 4144 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 2240 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 13395 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 17042 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 21709 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 63258 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 63289 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 29816 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 45642 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 97037 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 118815 перегляди
Європейські газові трейдери вже роблять ставки на стрибок цін наступного літа - Bloomberg

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Європейські трейдери розпочали хеджування ризиків на наступний сезон накопичення запасів газу, прогнозуючи зростання цін до 50 євро за мегават-годину до літа 2026 року. Це на 60% вище поточних показників, попри очікуване збільшення поставок у наступні роки.

Європейські газові трейдери вже роблять ставки на стрибок цін наступного літа - Bloomberg

Шквал ставок на європейські контракти на природний газ сигналізує про те, що деякі трейдери вже почали хеджувати ризики на наступний сезон накопичення запасів, навіть з огляду на те, що наступного року очікується збільшення поставок, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Опціони, що торгувалися в понеділок, прогнозували, що європейські ціни на газ можуть досягти 50 євро наступного літа, у період, коли трейдери зазвичай створюють величезні запаси газу в регіоні на зиму. Протилежна ставка передбачає зростання приблизно на 60% порівняно з поточними рівнями, які останні кілька тижнів становили близько 32 євро за мегават-годину.

Хоча ціни на газ у Європі суттєво знизилися в останні місяці, а стабільні постачання до сховищ заспокоюють побоювання щодо готовності регіону до зими, трейдери все ще оцінюють перспективи постачання на найближчі роки, пише видання. У 2026 та 2027 роках планується запустити нові проекти зі скрапленого природного газу, що підсилює зростаючий консенсус серед трейдерів щодо того, що ціни впадуть, у міру поступового переходу ринку від дефіциту до надлишку.

Тим часом, волатильність цін на природний газ у Європі, як зазначається, знизилася до рівнів, що спостерігалися до енергетичної кризи 2022 року. Хоча це потенційно створює привабливішу точку входу для трейдерів, які прагнуть отримати прибуток від різких коливань цін, реальні коливання ф'ючерсів були стриманими, пише видання.

Проте найближчими місяцями європейський газовий ринок, як зазначає видання, зіткнеться з безліччю невизначеностей, які можуть вплинути на кампанію з накопичення запасів наступного року. Холодна зима може призвести до виснаження запасів, що ускладнить зусилля у 2026 році.

Трейдери також стежать за тим, який який вплив на ринки можуть мати будь-які подальші санкції щодо російської енергетики. Наразі Європа планує заборонити імпорт поставок морем із країни з 2027 року. Будь-які затримки із запуском додаткових потужностей з видобутку в США та Катарі можуть посилити ринкову напруженість, вказує видання.

За даними, зібраними Bloomberg, у понеділок торги включали 2050 лотів на місяць колл-опціонів по 50 євро з квітня по вересень 2026 року за ціною 0,81 євро.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 41386 переглядiв

Юлія Шрамко

