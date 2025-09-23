Європейські газові трейдери вже роблять ставки на стрибок цін наступного літа - Bloomberg

Шквал ставок на європейські контракти на природний газ сигналізує про те, що деякі трейдери вже почали хеджувати ризики на наступний сезон накопичення запасів, навіть з огляду на те, що наступного року очікується збільшення поставок, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Опціони, що торгувалися в понеділок, прогнозували, що європейські ціни на газ можуть досягти 50 євро наступного літа, у період, коли трейдери зазвичай створюють величезні запаси газу в регіоні на зиму. Протилежна ставка передбачає зростання приблизно на 60% порівняно з поточними рівнями, які останні кілька тижнів становили близько 32 євро за мегават-годину.

Хоча ціни на газ у Європі суттєво знизилися в останні місяці, а стабільні постачання до сховищ заспокоюють побоювання щодо готовності регіону до зими, трейдери все ще оцінюють перспективи постачання на найближчі роки, пише видання. У 2026 та 2027 роках планується запустити нові проекти зі скрапленого природного газу, що підсилює зростаючий консенсус серед трейдерів щодо того, що ціни впадуть, у міру поступового переходу ринку від дефіциту до надлишку.

Тим часом, волатильність цін на природний газ у Європі, як зазначається, знизилася до рівнів, що спостерігалися до енергетичної кризи 2022 року. Хоча це потенційно створює привабливішу точку входу для трейдерів, які прагнуть отримати прибуток від різких коливань цін, реальні коливання ф'ючерсів були стриманими, пише видання.

Проте найближчими місяцями європейський газовий ринок, як зазначає видання, зіткнеться з безліччю невизначеностей, які можуть вплинути на кампанію з накопичення запасів наступного року. Холодна зима може призвести до виснаження запасів, що ускладнить зусилля у 2026 році.

Трейдери також стежать за тим, який який вплив на ринки можуть мати будь-які подальші санкції щодо російської енергетики. Наразі Європа планує заборонити імпорт поставок морем із країни з 2027 року. Будь-які затримки із запуском додаткових потужностей з видобутку в США та Катарі можуть посилити ринкову напруженість, вказує видання.

За даними, зібраними Bloomberg, у понеділок торги включали 2050 лотів на місяць колл-опціонів по 50 євро з квітня по вересень 2026 року за ціною 0,81 євро.

