Европарламент рассматривает ускорение отказа от российских нефти и газа - Bloomberg

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Европейский парламент рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российской нефти и газа. Это предусматривает прекращение импорта нефти с 2026 года и газа с 2027 года, согласно поправкам к регламенту RePowerEU.

Европарламент рассматривает ускорение отказа от российских нефти и газа - Bloomberg

Европейский парламент рассматривает возможность ускорения постепенного отказа от импорта российской нефти и газа, чтобы окончательно разорвать связи с бывшим ведущим поставщиком энергии в регионе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным осведомленных источников, отраслевой комитет Европарламента должен проголосовать за поправки к так называемому регламенту RePowerEU, включая прекращение импорта российской нефти и нефтепродуктов с начала 2026 года и полный запрет на поставки газа годом позже.

Газ

Этот шаг позволит совместить прекращение импорта газа по трубопроводам с прекращением поставок по морю, уже предусмотренным в предложенном пакете санкций ЕС. И в то время как санкции являются временными по своей сути, инициатива RePowerEU является отдельным, долгосрочным планом по окончательному снижению зависимости от Москвы.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42260 просмотров

Ожидается, что во второй половине следующего года на мировом газовом рынке начнется профицит, что снизит риск того, что отказ ЕС от поставок газа будет оказывать давление на поставки и приведет к росту цен. Это помогло заручиться широкой политической поддержкой для всеобъемлющего и долгосрочного разрыва отношений с Россией после вторжения РФ в Украину, пишет издание.

Европейские газовые трейдеры уже делают ставки на скачок цен следующим летом - Bloomberg23.09.25, 14:08 • 2669 просмотров

Изначально Европейская комиссия предлагала прекратить поставки российского газа по трубопроводам в конце 2027 года. По словам источников, целесообразность более раннего постепенного прекращения поставок газа уже поддержали члены нескольких политических групп в Европарламенте.

Согласно поправкам к регламенту RePowerEU, внесенным Ассамблеей ЕС, новые закупки будут запрещены с начала следующего года, тогда как существующие краткосрочные контракты будут освобождены от ограничений до середины июня, а долгосрочные - до 1 января 2027 года.

Нефть и нефтепродукты

На голосовании, запланированном на 16 октября, комитет также будет добиваться запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов с начала следующего года. В своем первоначальном предложении Еврокомиссия не стала устанавливать точную дату отказа от поставок нефти, обязывая государства-члены ЕС вместо этого подготовить планы по диверсификации поставок.

Сейчас вопрос о RePowerEU обсуждается в двух параллельных направлениях: Европарламентом и государствами-членами. После того, как каждая из сторон согласует свою позицию, начнутся переговоры с Еврокомиссией по окончательному оформлению.

Хотя ЕС уже значительно сократил закупку нефти и газа у Москвы с 2022 года, блок по-прежнему получает около 15% своего сжиженного природного газа из России, что делает страну вторым по величине поставщиком после США с ежемесячным счетом от 500 млн евро (587 млн долларов США) до 700 млн долларов.

Еврокомиссия также планирует ввести пошлины на оставшийся импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, если он не будет постепенно прекращен. Будапешт и Братислава пока не спешат диверсифицировать поставки и блокируют меры, которые, по их мнению, угрожают их энергетической безопасности.

Венгрии и Словакии приготовиться: ЕС рассматривает торговые меры против российского трубопровода "Дружба" - СМИ20.09.25, 19:53 • 5425 просмотров

По подсчетам Bloomberg, в первой половине этого года средний объем поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" составлял около 220 000 баррелей в сутки.

В то время как план санкций, представленный в прошлом месяце, требует единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС, инициатива RePowerEU требует поддержки квалифицированного большинства в Совете ЕС и большинства в Европарламенте.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский Союз
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина