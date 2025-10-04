Европарламент рассматривает ускорение отказа от российских нефти и газа - Bloomberg

Европейский парламент рассматривает возможность ускорения постепенного отказа от импорта российской нефти и газа, чтобы окончательно разорвать связи с бывшим ведущим поставщиком энергии в регионе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным осведомленных источников, отраслевой комитет Европарламента должен проголосовать за поправки к так называемому регламенту RePowerEU, включая прекращение импорта российской нефти и нефтепродуктов с начала 2026 года и полный запрет на поставки газа годом позже.

Газ

Этот шаг позволит совместить прекращение импорта газа по трубопроводам с прекращением поставок по морю, уже предусмотренным в предложенном пакете санкций ЕС. И в то время как санкции являются временными по своей сути, инициатива RePowerEU является отдельным, долгосрочным планом по окончательному снижению зависимости от Москвы.

Ожидается, что во второй половине следующего года на мировом газовом рынке начнется профицит, что снизит риск того, что отказ ЕС от поставок газа будет оказывать давление на поставки и приведет к росту цен. Это помогло заручиться широкой политической поддержкой для всеобъемлющего и долгосрочного разрыва отношений с Россией после вторжения РФ в Украину, пишет издание.

Изначально Европейская комиссия предлагала прекратить поставки российского газа по трубопроводам в конце 2027 года. По словам источников, целесообразность более раннего постепенного прекращения поставок газа уже поддержали члены нескольких политических групп в Европарламенте.

Согласно поправкам к регламенту RePowerEU, внесенным Ассамблеей ЕС, новые закупки будут запрещены с начала следующего года, тогда как существующие краткосрочные контракты будут освобождены от ограничений до середины июня, а долгосрочные - до 1 января 2027 года.

Нефть и нефтепродукты

На голосовании, запланированном на 16 октября, комитет также будет добиваться запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов с начала следующего года. В своем первоначальном предложении Еврокомиссия не стала устанавливать точную дату отказа от поставок нефти, обязывая государства-члены ЕС вместо этого подготовить планы по диверсификации поставок.

Сейчас вопрос о RePowerEU обсуждается в двух параллельных направлениях: Европарламентом и государствами-членами. После того, как каждая из сторон согласует свою позицию, начнутся переговоры с Еврокомиссией по окончательному оформлению.

Хотя ЕС уже значительно сократил закупку нефти и газа у Москвы с 2022 года, блок по-прежнему получает около 15% своего сжиженного природного газа из России, что делает страну вторым по величине поставщиком после США с ежемесячным счетом от 500 млн евро (587 млн долларов США) до 700 млн долларов.

Еврокомиссия также планирует ввести пошлины на оставшийся импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, если он не будет постепенно прекращен. Будапешт и Братислава пока не спешат диверсифицировать поставки и блокируют меры, которые, по их мнению, угрожают их энергетической безопасности.

По подсчетам Bloomberg, в первой половине этого года средний объем поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" составлял около 220 000 баррелей в сутки.

В то время как план санкций, представленный в прошлом месяце, требует единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС, инициатива RePowerEU требует поддержки квалифицированного большинства в Совете ЕС и большинства в Европарламенте.