Венгрии и Словакии приготовиться: ЕС рассматривает торговые меры против российского трубопровода "Дружба" - СМИ

Европейский союз рассматривает возможность введения торговых мер, направленных против импорта российской нефти, которую до сих пор покупают Венгрия и Словакия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

Исполнительный орган ЕС рассматривает вопрос о продлении импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, и рассматриваемый шаг в первую очередь затронет эти поставки, если они не будут постепенно прекращены, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, чтобы обсудить конфиденциальные обсуждения.

Издание отмечает, что Будапешт и Братислава до сих пор не спешат диверсифицировать поставки, отказавшись от поставок российской нефти, и блокируют меры, которые, по их мнению, ставят под угрозу их энергетическую безопасность.

Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, предоставленными ЕС в пятницу. Предлагаемые ограничения включают запрет на поставки российского сжиженного газа, который первоначально будет применяться к краткосрочным контрактам через шесть месяцев после вступления в силу, а затем к долгосрочным соглашениям с 1 января 2027 года.

В рамках пакета мер ЕС также предложил ввести санкции в отношении более 100 нефтяных танкеров из теневого флота москвы, а также другие меры, направленные против организаций, обеспечивающих торговлю энергоносителями, в частности в третьих странах.

Послы ЕС были проинформированы о предложенных санкциях в пятницу. Они отказались предоставить подробную информацию о сроках и масштабах возможных торговых мер.

В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов, для принятия таких торговых мер, как пошлины, требуется поддержка лишь большинства стран.

Эти меры позволят ЕС выполнить ключевое требование, выдвинутое президентом Дональдом Трампом к блоку как условие присоединения США к союзникам в санкциях против россии в связи с ее нежеланием прекратить войну с Украиной.

Трамп неоднократно заявлял, что ЕС должен прекратить закупку российской нефти и газа. Практически все государства-члены прекратили трубопроводный и морской импорт, но Венгрия и Словакия воздержались.

Большинство других стран ЕС взяли на себя обязательства постепенно отказаться от импорта российского ископаемого топлива до конца 2027 года, и, по словам некоторых источников, применение торговых мер может стать одним из вариантов, если правительства в Будапеште и Братиславе не представят планов выхода.

США также оказывали давление на своих союзников по "Большой семерке", требуя ввести пошлины до 100% из-за закупки российской нефти Китаем и Индией, чтобы подтолкнуть президента Владимира Путина за стол переговоров с Украиной. Эта просьба, по-видимому, встретит сопротивление в столицах стран блока.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, представители "Большой семерки" сейчас работают над новым пакетом санкций и планируют завершить его текст до конца этого месяца.

Другие меры блока будут направлены против крупных российских нефтяных компаний, а также сетей и судов, которые позволяют москве перевозить нефть и получать прибыль от торговли.