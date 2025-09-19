ЕС планирует разморозить Венгрии 550 млн евро в попытке преодолеть вето Орбана на санкции против рф - FT

Европейская комиссия планирует разморозить Венгрии около 550 млн евро из фондов ЕС на фоне того, как Брюссель пытается преодолеть вето венгерского премьер-министра Виктора Орбана на введение дополнительных санкций против россии, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Блок находится под давлением Вашингтона относительно усиления давления на экономику москвы, прекратив весь импорт энергоносителей и нацелившись на компании в таких странах, как Индия и Китай, которые покупают российскую нефть, на фоне попыток президента США Дональда Трампа достичь мира между россией и Украиной, пишет издание.

Однако блок может принять новые санкции только единогласно, на фоне того, как Венгрия и Словакия - последние импортеры российской нефти, оставшиеся в ЕС - пригрозили наложить вето на эти меры.

Послы ЕС, как сообщается, обсудили пакет ограничительных мер, представленных Еврокомиссией в пятницу. На этой неделе Еврокомиссия заявила, что будет уделять особое внимание "криптовалюте, банкам и энергетике" и ускорит поэтапный отказ блока от импорта российского ископаемого топлива, что запланировано на 2027 год.

Орбан, у которого в следующем году должны состояться парламентские выборы, неоднократно отказывался от снижения зависимости своей страны от дешевого импорта энергоносителей из россии и неоднократно откладывал принятие санкций против москвы.

Брюссель заморозил около 22 млрд евро из фондов ЕС, выделенных Венгрии в 2022 году, из-за опасений по поводу независимости судебной системы, права на убежище, дискриминации ЛГБТ+ и академической независимости.

Однако Еврокомиссия, как отмечается, постепенно размораживала эти средства, чтобы успокоить Орбана: в 2023 году был разморожен транш в размере 10 млрд евро, чтобы заставить Будапешт снять вето на помощь Украине. Ранее в этом году страна получила еще 157 млн евро, воспользовавшись правовой лазейкой, которая позволяет Венгрии переводить замороженные средства на другие программы. Это та же лазейка, которой Будапешт снова пытается воспользоваться, отмечает издание.

В мае Венгрия запросила 605 млн евро в рамках более масштабного запланированного "промежуточного" пересмотра расходования странами своей доли общего бюджета ЕС.

После нескольких месяцев переговоров Брюссель намерен разрешить Будапешту получить большую часть запрошенных средств, а именно около 550 млн евро - сообщили два источника, знакомые с ходом обсуждения.

Еврокомиссия, как указано, пока не отреагировала на запрос о комментариях.

