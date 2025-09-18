Словакия и Венгрия сопротивляются попыткам Трампа остановить импорт российских энергоносителей - Bloomberg

Словакия и Венгрия дали понять, что будут сопротивляться давлению президента США Дональда Трампа, который будет требовать сокращения импорта российской нефти и газа, пока государства-члены ЕС не найдут достаточных альтернативных поставщиков, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Прежде чем мы сможем взять на себя все обязательства, нам необходимо создать соответствующие условия, иначе мы рискуем серьезно нанести ущерб нашей промышленности и экономике", - заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова журналистам в Братиславе в среду.

Словацкий министр заявила, что сначала нужно создать достаточную инфраструктуру для поддержки альтернативных маршрутов.

Сакова заявила, что четко обозначила позицию Словакии во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе. Она отметила, что представитель администрации Трампа выразил понимание, признав необходимость активизации энергетических проектов США в Европе.

На выходных Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против российской нефти, если европейские страны последуют его примеру. Правительство в Братиславе готово закрыть свои энергетические каналы с Россией, если оно будет иметь достаточную инфраструктуру для транспортировки объемов, заявила Сакова.

"Пока у нас есть альтернативный маршрут и достаточная пропускная способность, Словакия не видит проблем с диверсификацией", - сказала министр. Полное прекращение российских поставок будет представлять риск, добавила она, поскольку Словакия расположена в конце альтернативных маршрутов поставок с Запада.

Министр правительства Венгрии Гергели Гуляш подтвердил, что его страна будет отвергать инициативы ЕС, угрожающие безопасности ее энергоснабжения.

Венгрия считает санкции ЕС против России неэффективными и продолжит блокировать шаги, угрожающие ее поставкам, заявил Гуляш на пресс-конференции в Будапеште.

"Когда это непосредственно противоречит венгерским интересам, например, в вопросах закупок энергоносителей, мы наложим вето", - сказал Гуляш.

Как отмечает издание, такие заявления являются противодействием новому давлению со стороны Трампа, который призывает все государства ЕС прекратить импорт российских энергоносителей

Дополнение

Словакия и Венгрия, страны, не имеющие выхода к морю и граничащие с Украиной, исторически зависели от российской нефти и газа. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году обе страны запустили ряд инициатив по диверсификации поставок.

Словакия импортирует около трети своей нефти из нероссийских источников по трубопроводу Adria, проходящему через Балканский регион и Венгрию, и заключила ряд гибких контрактов с западными поставщиками газа. Однако чиновники из окружения премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сохранил связи с Кремлем и посещал Москву, считают российские поставки стратегически важными, отмечает издание.