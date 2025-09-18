$41.190.02
Ексклюзив
09:39 • 3462 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 3830 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 5776 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 14105 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12097 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 36892 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41229 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32300 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31166 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34465 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Словаччина й Угорщина чинять опір спробам Трампа зупинити імпорт російських енергоносіїв - Bloomberg

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Словаччина та Угорщина заявили, що протистоятимуть тиску президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу до забезпечення альтернативних постачальників. Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та міністр уряду Угорщини Гергелі Гуляш підтвердили, що їхні країни не підуть на кроки, які загрожують їхній енергетичній безпеці.

Словаччина й Угорщина чинять опір спробам Трампа зупинити імпорт російських енергоносіїв - Bloomberg

Словаччина та Угорщина просигналізували, що протистоятимуть тиску президента США Дональда Трампа, який вимагатиме скоротити імпорт російської нафти та газу, поки держави-члени ЄС не знайдуть достатніх альтернативних постачальників, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Перш ніж ми зможемо взяти на себе всі зобов'язання, нам необхідно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо серйозно завдати шкоди нашій промисловості та економіці", - заявила міністр економіки Словаччини Деніса Сакова журналістам у Братиславі у середу.

Словацький міністр заявила, що спочатку потрібно створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів.

Сакова заявила, що чітко окреслила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня. Вона зазначила, що представник адміністрації Трампа висловив розуміння, визнавши необхідність активізації енергетичних проектів США в Європі.

На вихідних Трамп заявив, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо європейські країни наслідуватимуть його приклад. Уряд у Братиславі готовий закрити свої енергетичні канали з росією, якщо він матиме достатню інфраструктуру для транспортування обсягів, заявила Сакова.

"Поки ми маємо альтернативний маршрут і достатню пропускну спроможність, Словаччина не бачить проблем з диверсифікацією", - сказала міністр. Повне припинення російських поставок становитиме ризик, додала вона, оскільки Словаччина розташована наприкінці альтернативних маршрутів поставок із Заходу.

Міністр уряду Угорщини Гергелі Гуляш підтвердив, що його країна відкидатиме ініціативи ЄС, що загрожують безпеці її енергопостачання.

Угорщина вважає санкції ЄС проти росії неефективними і продовжить блокувати кроки, що загрожують її постачанням, заявив Гуляш на пресконференції у Будапешті.

"Коли це безпосередньо суперечить угорським інтересам, наприклад, у питаннях закупівель енергоносіїв, ми накладемо вето", - сказав Гуляш.

Як зазначає видання, такі заяви є протидією новому тиску з боку Трампа, який закликає всі держави ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв

Доповнення

Словаччина та Угорщина, країни, що не мають виходу до моря та межують з Україною, історично залежали від російської нафти та газу. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році обидві країни запустили низку ініціатив щодо диверсифікації постачання.

Словаччина імпортує близько третини своєї нафти з неросійських джерел трубопроводом Adria, що проходить через Балканський регіон та Угорщину, і уклала низку гнучких контрактів із західними постачальниками газу. Проте чиновники з оточення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який зберіг зв'язки з кремлем і відвідував москву, вважають російські постачання стратегічно важливими, зазначає видання.

Юлія Шрамко

