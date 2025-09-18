Словаччина й Угорщина чинять опір спробам Трампа зупинити імпорт російських енергоносіїв - Bloomberg

Словаччина та Угорщина просигналізували, що протистоятимуть тиску президента США Дональда Трампа, який вимагатиме скоротити імпорт російської нафти та газу, поки держави-члени ЄС не знайдуть достатніх альтернативних постачальників, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Перш ніж ми зможемо взяти на себе всі зобов'язання, нам необхідно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо серйозно завдати шкоди нашій промисловості та економіці", - заявила міністр економіки Словаччини Деніса Сакова журналістам у Братиславі у середу.

Словацький міністр заявила, що спочатку потрібно створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів.

Сакова заявила, що чітко окреслила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня. Вона зазначила, що представник адміністрації Трампа висловив розуміння, визнавши необхідність активізації енергетичних проектів США в Європі.

На вихідних Трамп заявив, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо європейські країни наслідуватимуть його приклад. Уряд у Братиславі готовий закрити свої енергетичні канали з росією, якщо він матиме достатню інфраструктуру для транспортування обсягів, заявила Сакова.

"Поки ми маємо альтернативний маршрут і достатню пропускну спроможність, Словаччина не бачить проблем з диверсифікацією", - сказала міністр. Повне припинення російських поставок становитиме ризик, додала вона, оскільки Словаччина розташована наприкінці альтернативних маршрутів поставок із Заходу.

Міністр уряду Угорщини Гергелі Гуляш підтвердив, що його країна відкидатиме ініціативи ЄС, що загрожують безпеці її енергопостачання.

Угорщина вважає санкції ЄС проти росії неефективними і продовжить блокувати кроки, що загрожують її постачанням, заявив Гуляш на пресконференції у Будапешті.

"Коли це безпосередньо суперечить угорським інтересам, наприклад, у питаннях закупівель енергоносіїв, ми накладемо вето", - сказав Гуляш.

Як зазначає видання, такі заяви є протидією новому тиску з боку Трампа, який закликає всі держави ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв

Доповнення

Словаччина та Угорщина, країни, що не мають виходу до моря та межують з Україною, історично залежали від російської нафти та газу. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році обидві країни запустили низку ініціатив щодо диверсифікації постачання.

Словаччина імпортує близько третини своєї нафти з неросійських джерел трубопроводом Adria, що проходить через Балканський регіон та Угорщину, і уклала низку гнучких контрактів із західними постачальниками газу. Проте чиновники з оточення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який зберіг зв'язки з кремлем і відвідував москву, вважають російські постачання стратегічно важливими, зазначає видання.