Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС планує розморозити Угорщині 550 млн євро у спробі подолати вето Орбана на санкції проти рф - FT

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Європейська комісія планує розморозити Угорщині близько 550 млн євро з фондів ЄС. Це відбувається на тлі спроб подолати вето угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на введення додаткових санкцій проти росії.

ЄС планує розморозити Угорщині 550 млн євро у спробі подолати вето Орбана на санкції проти рф - FT

Європейська комісія планує розморозити Угорщині близько 550 млн євро з фондів ЄС, на тлі того, як Брюссель намагається подолати вето угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на введення додаткових санкцій проти росії, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Блок перебуває під тиском Вашингтона стосовно посилення тиску на економіку москви, припинивши весь імпорт енергоносіїв та націлившись на компанії в таких країнах, як Індія та Китай, які купують російську нафту, на тлі спроб президента США Дональда Трампа досягти миру між росією та Україною, пише видання.

Однак блок може ухвалити нові санкції лише одноголосно, на тлі того, як Угорщина і Словаччина - останні імпортери російської нафти, що залишилися в ЄС - пригрозили накласти вето на ці заходи.

Словаччина й Угорщина чинять опір спробам Трампа зупинити імпорт російських енергоносіїв - Bloomberg18.09.25, 13:34 • 3070 переглядiв

Посли ЄС, як повідомляється, обговорили пакет обмежувальних заходів, представлених Єврокомісією у п'ятницю. Цього тижня Єврокомісія заявила, що приділятиме особливу увагу "криптовалюті, банкам та енергетиці" і прискорить поетапну відмову блоку від імпорту російського викопного палива, що заплановано на 2027 рік.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 6730 переглядiв

Орбан, у якого наступного року мають відбутися парламентські вибори, неодноразово відмовлявся від зниження залежності своєї країни від дешевого імпорту енергоносіїв з росії і неодноразово відтерміновував ухвалення санкцій проти москви.

Брюссель заморозив близько 22 млрд євро з фондів ЄС, виділених Угорщині у 2022 році, через побоювання з приводу незалежності судової системи, права на притулок, дискримінацію ЛГБТ+ та академічну незалежність.

Однак Єврокомісія, як зазначається, поступово розморожувала ці кошти, щоб заспокоїти Орбана: 2023 року було розморожено транш обсягом 10 млрд євро, щоб змусити Будапешт зняти вето на допомогу Україні. Раніше цього року країна отримала ще 157 млн ​​євро, скориставшись правовою лазівкою, яка дозволяє Угорщині переказувати заморожені кошти на інші програми. Це та сама лазівка, якою Будапешт знову намагається скористатися, зазначає видання.

У травні Угорщина зробила запит на 605 млн євро в межах масштабнішого запланованого "проміжного" перегляду витрачання країнами своєї частки загального бюджету ЄС.

Після кількох місяців переговорів Брюссель має намір дозволити Будапешту отримати переважну частину коштів, на які було зроблено запит, а саме близько 550 млн євро

- повідомили два джерела, знайомі з ходом обговорення.

Єврокомісія, як вказано, поки що не відреагувала на запит про коментарі.

Трамп не посилав сигналу про те, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту - Сіярто08.09.25, 18:35 • 4734 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Європейська комісія
Financial Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Словаччина
Китай
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан