G7 стремится к "решительным" действиям для прекращения войны в Украине - министр финансов Канады
Киев • УНН
Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что G7 стремится перейти от постепенных к решительным действиям для прекращения вторжения россии в Украину. Группа промышленно развитых стран едина в своих амбициях и срочности.
Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что G7 стремится перейти от "постепенных" к "решительным" действиям, чтобы прекратить вторжение россии в Украину, передает УНН со ссылкой на POLITICO.
В интервью Шампань сказал, что G7 "больше не придерживается поэтапного подхода, а… решительна, чтобы положить конец войне". Он добавил, что группа промышленно развитых стран "едина в амбициях и срочности".
Добавим
Шампань председательствует на переговорах G7 между министрами финансов, в частности по спорным планам использования замороженных за рубежом активов российского центрального банка для финансирования военных усилий Украины.
Издание отмечает, что G7 находится под давлением президента США Дональда Трампа, чтобы принять более решительные меры в отношении москвы, чтобы заставить президента россии владимира путина принять участие в мирных переговорах по Украине.
США давят на G7 по поводу вторичных санкций против Китая и Индии и конфискации замороженных активов РФ - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 5661 просмотр
В начале этого месяца США направили документ другим странам G7, в котором призывали к 100-процентным пошлинам для Китая и Индии, ужесточению санкций на российскую нефть и газ, а также новым шагам по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
ЕС и Великобритания с тех пор выдвинули предложения по использованию российских средств, замороженных на их территориях, для финансирования займов Украине. А Брюссель предложил новый пакет санкций.
План по займам является спорным, что вызывает вопросы относительно его совместимости с международным правом. Шампань не раскрыл подробностей обсуждений G7, но сказал, что группа пытается быть "скоординированной" в своих действиях.
Министры финансов G7 обсудили усиление экономического давления на россию13.09.25, 10:15 • 10647 просмотров
"Есть разные инициативы, но… есть желание координировать действия между собой и ввести подобный набор политик", – сказал он.
На вопрос, может ли Канада предложить собственный план репарационных займов, Шампань ответил: "Мы очень согласованы".
Великобритания изучит возможность использования замороженных активов рф для "репарационного кредита" для Украины20.09.25, 14:56 • 1048 просмотров