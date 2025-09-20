G7 стремится к "решительным" действиям для прекращения войны в Украине - министр финансов Канады

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 7870 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 15424 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 36480 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 45525 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 47622 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 40480 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 48922 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 61799 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33834 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 50348 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic20 сентября, 04:38 • 25309 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto20 сентября, 04:40 • 18013 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину20 сентября, 06:16 • 17379 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов08:02 • 20940 просмотра
Атака рф на Киевскую область затронула три района: показали последствияPhoto08:13 • 7826 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 15443 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 36497 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 48740 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 61804 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 50354 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 48924 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 48740 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 22881 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 25459 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 28149 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Facebook
ТикТок
Бильд
Хранитель

G7 стремится к "решительным" действиям для прекращения войны в Украине - министр финансов Канады

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что G7 стремится перейти от постепенных к решительным действиям для прекращения вторжения россии в Украину. Группа промышленно развитых стран едина в своих амбициях и срочности.

G7 стремится к "решительным" действиям для прекращения войны в Украине - министр финансов Канады

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что G7 стремится перейти от "постепенных" к "решительным" действиям, чтобы прекратить вторжение россии в Украину, передает УНН со ссылкой на POLITICO.

В интервью Шампань сказал, что G7 "больше не придерживается поэтапного подхода, а… решительна, чтобы положить конец войне". Он добавил, что группа промышленно развитых стран "едина в амбициях и срочности".

Добавим

Шампань председательствует на переговорах G7 между министрами финансов, в частности по спорным планам использования замороженных за рубежом активов российского центрального банка для финансирования военных усилий Украины.

Издание отмечает, что G7 находится под давлением президента США Дональда Трампа, чтобы принять более решительные меры в отношении москвы, чтобы заставить президента россии владимира путина принять участие в мирных переговорах по Украине.

США давят на G7 по поводу вторичных санкций против Китая и Индии и конфискации замороженных активов РФ - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 5661 просмотр

В начале этого месяца США направили документ другим странам G7, в котором призывали к 100-процентным пошлинам для Китая и Индии, ужесточению санкций на российскую нефть и газ, а также новым шагам по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

ЕС и Великобритания с тех пор выдвинули предложения по использованию российских средств, замороженных на их территориях, для финансирования займов Украине. А Брюссель предложил новый пакет санкций.

План по займам является спорным, что вызывает вопросы относительно его совместимости с международным правом. Шампань не раскрыл подробностей обсуждений G7, но сказал, что группа пытается быть "скоординированной" в своих действиях.

Министры финансов G7 обсудили усиление экономического давления на россию13.09.25, 10:15 • 10647 просмотров

"Есть разные инициативы, но… есть желание координировать действия между собой и ввести подобный набор политик", – сказал он.

На вопрос, может ли Канада предложить собственный план репарационных займов, Шампань ответил: "Мы очень согласованы".

Великобритания изучит возможность использования замороженных активов рф для "репарационного кредита" для Украины20.09.25, 14:56 • 1048 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Канада
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
Украина