публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Тайные агенты Орбана: Венгрию проверяют на предмет шпионских операций внутри ЕС

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Европейская комиссия расследует обвинения в шпионаже Венгрии за европейскими институтами. Международное журналистское расследование выявило сеть тайных агентов, действовавших через Постоянное представительство Венгрии при ЕС.

Тайные агенты Орбана: Венгрию проверяют на предмет шпионских операций внутри ЕС

Сеть венгерских агентов шпионила за институтами ЕС. К такому выводу пришло совместное расследование журналистов ряда СМИ: венгерской Direkt36, немецкой Spiegel, австрийской Standard и бельгийской De Tijd. Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

Европейская комиссия проведет расследование по обвинениям в шпионаже Венгрии за европейскими институтами. Соответствующие выводы с обвинениями появились на основе материалов международного журналистского расследования. В нем принимали участие представители изданий De Tijd, Standard, Direkt36 и Spiegel.

Контекст

События начались десять лет назад. Как отмечается, именно тогда напряженность между правительством премьер-министра Венгрии и Европейской комиссией начала обостряться. Сеть секретных агентов якобы действовала через Постоянное представительство Венгрии при ЕС.

По данным Direkt36, "опытный" дипломат Постоянного представительства Венгрии в Брюсселе, некто по имени В., пытался завербовать граждан Венгрии для работы в институтах ЕС. Фигурант расследования работал в Брюсселе как "замаскированный дипломат". Он был сотрудником Департамента политики.

По данным СМИ, шпионы Орбана применяли агрессивные тактики, которые больше напоминают практики российского или китайского режимов.

Вместе с тем, в период с 2012 по 2018 год венгерские агенты секретной службы шпионили неосторожно. Указанный В. был разоблачен еще в 2017 году. Вместе с ним разоблачили и всю венгерскую сеть секретной службы в Брюсселе.

Европейская комиссия уже расследует разоблачение Венгрии в шпионаже

Сегодня стало известно, что Европейская комиссия создаст "специальную внутреннюю группу" для детального расследования обвинений.

Комиссия принимает во внимание все сегодняшние сообщения, согласно которым венгерская разведывательная служба проводила шпионские операции против ЕС и членов его персонала. Комиссия очень серьезно относится к таким обвинениям

– заявил представитель Комиссии.

Комментарий экс-главы МИД Венгрии относительно "шпионов Орбана"

Бывший министр иностранных дел и дипломат Венгрии Иштван Сент-Иваньи прокомментировал Euronews предположение о шпионской деятельности Венгрии. Экс-руководитель венгерской дипломатии признал ситуацию скандальной.

.. венгерское правительство, к сожалению, рассматривает ЕС как врага. Одним из последствий этого дела может быть недоверие к венгерским сотрудникам и дипломатам, работающим в Комиссии

- отметил он.

Бывший венгерский дипломат также заявил: венгерских сотрудников в Брюсселе очевидно рассматривают как потенциальных шпионов.

Дополнение

Представитель постоянного представительства Венгрии при ЕС в Брюсселе в комментарии ссылался на замечания министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, на сайте Index. Венгерский чиновник подчеркнул, что ему "ничего не известно" о таком случае, который раскрыл Direkt36.

Напомним

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Der Spiegel
Европейский Союз
Брюссель
Китай
Венгрия
Виктор Орбан