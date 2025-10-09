Угорські шпигуни роками діяли в Брюсселі та намагалися вербувати чиновників ЄС - ЗМІ

Угорські шпигуни, схоже, діяли у Брюсселі роками, і розслідування вперше показує, що вони намагалися навіть вербувати чиновників ЄС, повідомляє SPIEGEL, пише УНН.

Деталі

"Розслідування, проведене SPIEGEL, бельгійською щоденною газетою "De Tijd" та угорським агентством журналістських розслідувань "Direkt36", показує, як уряд Віктора Орбана, імовірно, використав свою розвідку для шпигунства за інституціями ЄС багато років тому", - ідеться в публікації.

Видання розповідає про випадок спроби вербування агентом, якого називає В. "Він працює на угорську зовнішню розвідку. Він перебував у Брюсселі з 2015 по 2017 рік під виглядом дипломата. Людина, яку він намагався завербувати на той час, працювала в Європейській комісії", - сказано в публікації.

Як повідомляє De Tijd, В. був дипломатом у постійному представництві Угорщини при ЄС, офіційно займаючись економічними та фінансовими питаннями.

"В. цікавився не лише справами Єврокомісії, а й усілякими плітками", розповів високопоставлений брюссельський чиновник, який відмовився від вербування. Він зустрічався з В. кожні кілька місяців, і зустрічі були дружніми, пише SPIEGEL.

В., як повідомляється, також мав ідеї, як залучити більше угорців на важливі посади в ЄС. За словами чиновника, було очевидним, що планується впровадження інформаторів. Якоїсь миті В. запропонував гроші, але той відмовився. Джерела служби безпеки підтверджують ці відомості, пише видання.

Співробітники ЄС також повідомляли про підозрілі спроби вербування з боку В. Бельгійська служба державної безпеки заявила, що не може ні підтвердити, ні спростувати цей інцидент.

Як повідомляється, документ посольства Угорщини в ЄС свідчить про те, що В. був направлений у 2015 році як співробітник Департаменту політики згуртування. Керівником В. був тодішній посол Угорщини в ЄС Олівер Варгеї, який нині є комісаром ЄС. Варгеї не відповів на запитання у цій справі. Прессекретар заявила, що немає жодних доказів того, що "комісар Варгеї порушив будь-які зобов'язання". Агент В. також не відповів на запитання.

Колишній співробітник угорської розвідки стверджує, що В. був першим угорцем, який очолив таємне представництво спецслужби - так звану резиденцію - у столиці ЄС. Резиденти зазвичай відомі приймаючій країні. У разі В., схоже, усе було інакше, зазначає видання.

"Брюссельська невдача", схоже, не зашкодила кар'єрі агента В. Минулого року він, як повідомляється, опублікував статтю в журналі Угорської військової розвідки про "поточні проблеми", з якими стикаються служби безпеки. Згідно з звітом, він є підполковником та співробітником Інформаційного бюро - агентства, що консолідує розвідувальні дані всіх угорських розвідувальних служб.

Видання SPIEGEL, як зазначено, відомі ще два імені передбачуваних угорських шпигунів, які також привернули увагу в той же час через надміру явні спроби встановити контакт. За словами інсайдерів, агенти Будапешта також займаються збиранням інформації та заповненням прогалин.

De Tijd пише, що "угорських шпигунів можна знайти у постійному представництві Угорщини при ЄС". "Десять років тому Угорщина почала розміщувати там співробітників IH (угорської розвідки Információs Hivatal - ред.), до шести осіб одночасно. Це були так звані KHT-1 (угорська абревіатура, що означає "розгорнуті розвідники"). Їм допомагали KHT-2, еквіваленти колишніх комуністичних SZT: таємних співробітників. Вони працюють ще більш таємно і навіть офіційно не працюють в IH, що означає "чисті" резюме", - повідомляє бельгійська газета.

"Якщо агенти Орбана, схоже, шпигували за чиновниками Брюсселя, це також відображає ступінь недружності відносин з ЄС", - зазначає SPIEGEL.

Угорщина, як вказано, бере участь у співпраці у сфері розвідки в межах ЄС. "Держави-союзники зазвичай утримуються від шпигунства один за одним. Федеральна розвідувальна служба (BND) не стежить за Угорщиною, хоча ця країна вважається складним партнером", - пише видання.

СБУ вперше викрила агентурну мережу розвідки Угорщини: затримано двох агентів