Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 5998 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7268 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 9964 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16921 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13121 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14072 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16240 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26209 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48336 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Угорські шпигуни роками діяли в Брюсселі та намагалися вербувати чиновників ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Розслідування SPIEGEL, De Tijd та Direkt36 виявило, що угорська розвідка, схоже, роками шпигувала за інституціями ЄС у Брюсселі, намагаючись вербувати європейських чиновників. Один з агентів, який працював під прикриттям дипломата, згідно з розслідуванням, пропонував гроші співробітнику Єврокомісії.

Угорські шпигуни роками діяли в Брюсселі та намагалися вербувати чиновників ЄС - ЗМІ

Угорські шпигуни, схоже, діяли у Брюсселі роками, і розслідування вперше показує, що вони намагалися навіть вербувати чиновників ЄС, повідомляє SPIEGEL, пише УНН.

Деталі

"Розслідування, проведене SPIEGEL, бельгійською щоденною газетою "De Tijd" та угорським агентством журналістських розслідувань "Direkt36", показує, як уряд Віктора Орбана, імовірно, використав свою розвідку для шпигунства за інституціями ЄС багато років тому", - ідеться в публікації.

Видання розповідає про випадок спроби вербування агентом, якого називає В. "Він працює на угорську зовнішню розвідку. Він перебував у Брюсселі з 2015 по 2017 рік під виглядом дипломата. Людина, яку він намагався завербувати на той час, працювала в Європейській комісії", - сказано в публікації.

Як повідомляє De Tijd, В. був дипломатом у постійному представництві Угорщини при ЄС, офіційно займаючись економічними та фінансовими питаннями.

"В. цікавився не лише справами Єврокомісії, а й усілякими плітками", розповів високопоставлений брюссельський чиновник, який відмовився від вербування. Він зустрічався з В. кожні кілька місяців, і зустрічі були дружніми, пише SPIEGEL.

В., як повідомляється, також мав ідеї, як залучити більше угорців на важливі посади в ЄС. За словами чиновника, було очевидним, що планується впровадження інформаторів. Якоїсь миті В. запропонував гроші, але той відмовився. Джерела служби безпеки підтверджують ці відомості, пише видання.

Співробітники ЄС також повідомляли про підозрілі спроби вербування з боку В. Бельгійська служба державної безпеки заявила, що не може ні підтвердити, ні спростувати цей інцидент.

Як повідомляється, документ посольства Угорщини в ЄС свідчить про те, що В. був направлений у 2015 році як співробітник Департаменту політики згуртування. Керівником В. був тодішній посол Угорщини в ЄС Олівер Варгеї, який нині є комісаром ЄС. Варгеї не відповів на запитання у цій справі. Прессекретар заявила, що немає жодних доказів того, що "комісар Варгеї порушив будь-які зобов'язання". Агент В. також не відповів на запитання.

Колишній співробітник угорської розвідки стверджує, що В. був першим угорцем, який очолив таємне представництво спецслужби - так звану резиденцію - у столиці ЄС. Резиденти зазвичай відомі приймаючій країні. У разі В., схоже, усе було інакше, зазначає видання.

"Брюссельська невдача", схоже, не зашкодила кар'єрі агента В. Минулого року він, як повідомляється, опублікував статтю в журналі Угорської військової розвідки про "поточні проблеми", з якими стикаються служби безпеки. Згідно з звітом, він є підполковником та співробітником Інформаційного бюро - агентства, що консолідує розвідувальні дані всіх угорських розвідувальних служб.

Видання SPIEGEL, як зазначено, відомі ще два імені передбачуваних угорських шпигунів, які також привернули увагу в той же час через надміру явні спроби встановити контакт. За словами інсайдерів, агенти Будапешта також займаються збиранням інформації та заповненням прогалин.

De Tijd пише, що "угорських шпигунів можна знайти у постійному представництві Угорщини при ЄС". "Десять років тому Угорщина почала розміщувати там співробітників IH (угорської розвідки Információs Hivatal - ред.), до шести осіб одночасно. Це були так звані KHT-1 (угорська абревіатура, що означає "розгорнуті розвідники"). Їм допомагали KHT-2, еквіваленти колишніх комуністичних SZT: таємних співробітників. Вони працюють ще більш таємно і навіть офіційно не працюють в IH, що означає "чисті" резюме", - повідомляє бельгійська газета.

"Якщо агенти Орбана, схоже, шпигували за чиновниками Брюсселя, це також відображає ступінь недружності відносин з ЄС", - зазначає SPIEGEL.

Угорщина, як вказано, бере участь у співпраці у сфері розвідки в межах ЄС. "Держави-союзники зазвичай утримуються від шпигунства один за одним. Федеральна розвідувальна служба (BND) не стежить за Угорщиною, хоча ця країна вважається складним партнером", - пише видання.

СБУ вперше викрила агентурну мережу розвідки Угорщини: затримано двох агентів09.05.25, 09:36 • 3972 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Угорщина
Віктор Орбан