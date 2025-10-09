Венгерские шпионы годами действовали в Брюсселе и пытались вербовать чиновников ЕС - СМИ

Венгерские шпионы, похоже, годами действовали в Брюсселе, и расследование впервые показывает, что они пытались даже вербовать чиновников ЕС, сообщает SPIEGEL, пишет УНН.

Детали

"Расследование, проведенное SPIEGEL, бельгийской ежедневной газетой "De Tijd" и венгерским агентством журналистских расследований "Direkt36", показывает, как правительство Виктора Орбана, вероятно, использовало свою разведку для шпионажа за институтами ЕС много лет назад", - говорится в публикации.

Издание рассказывает о случае попытки вербовки агентом, которого называет В. "Он работает на венгерскую внешнюю разведку. Он находился в Брюсселе с 2015 по 2017 год под видом дипломата. Человек, которого он пытался завербовать в то время, работал в Европейской комиссии", - сказано в публикации.

Как сообщает De Tijd, В. был дипломатом в постоянном представительстве Венгрии при ЕС, официально занимаясь экономическими и финансовыми вопросами.

"В. интересовался не только делами Еврокомиссии, но и всевозможными сплетнями", - рассказал высокопоставленный брюссельский чиновник, который отказался от вербовки. Он встречался с В. каждые несколько месяцев, и встречи были дружескими, пишет SPIEGEL.

В., как сообщается, также имел идеи, как привлечь больше венгров на важные должности в ЕС. По словам чиновника, было очевидно, что планируется внедрение информаторов. В какой-то момент В. предложил деньги, но тот отказался. Источники службы безопасности подтверждают эти сведения, пишет издание.

Сотрудники ЕС также сообщали о подозрительных попытках вербовки со стороны В. Бельгийская служба государственной безопасности заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть этот инцидент.

Как сообщается, документ посольства Венгрии в ЕС свидетельствует о том, что В. был направлен в 2015 году как сотрудник Департамента политики сплочения. Руководителем В. был тогдашний посол Венгрии в ЕС Оливер Варгеи, который ныне является комиссаром ЕС. Варгеи не ответил на вопросы по этому делу. Пресс-секретарь заявила, что нет никаких доказательств того, что "комиссар Варгеи нарушил какие-либо обязательства". Агент В. также не ответил на вопросы.

Бывший сотрудник венгерской разведки утверждает, что В. был первым венгром, возглавившим тайное представительство спецслужбы - так называемую резиденцию - в столице ЕС. Резиденты обычно известны принимающей стране. В случае В., похоже, все было иначе, отмечает издание.

"Брюссельская неудача", похоже, не повредила карьере агента В. В прошлом году он, как сообщается, опубликовал статью в журнале Венгерской военной разведки о "текущих проблемах", с которыми сталкиваются службы безопасности. Согласно отчету, он является подполковником и сотрудником Информационного бюро - агентства, консолидирующего разведывательные данные всех венгерских разведывательных служб.

Изданию SPIEGEL, как указано, известны еще два имени предполагаемых венгерских шпионов, которые также привлекли внимание в то же время из-за чрезмерно явных попыток установить контакт. По словам инсайдеров, агенты Будапешта также занимаются сбором информации и заполнением пробелов.

De Tijd пишет, что "венгерских шпионов можно найти в постоянном представительстве Венгрии при ЕС". "Десять лет назад Венгрия начала размещать там сотрудников IH (венгерской разведки Információs Hivatal - ред.), до шести человек одновременно. Это были так называемые KHT-1 (венгерская аббревиатура, означающая "развернутые разведчики"). Им помогали KHT-2, эквиваленты бывших коммунистических SZT: тайных сотрудников. Они работают еще более тайно и даже официально не работают в IH, что означает "чистые" резюме", - сообщает бельгийская газета.

"Если агенты Орбана, похоже, шпионили за чиновниками Брюсселя, это также отражает степень недружественности отношений с ЕС", - отмечает SPIEGEL.

Венгрия, как указано, участвует в сотрудничестве в сфере разведки в рамках ЕС. "Государства-союзники обычно воздерживаются от шпионажа друг за другом. Федеральная разведывательная служба (BND) не следит за Венгрией, хотя эта страна считается сложным партнером", - пишет издание.

