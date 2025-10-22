Венгрия хочет покупать ядерное топливо у США - Сийярто

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
15:19 • 1868 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 4094 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 12676 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 14924 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 11218 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 11229 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10081 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 8870 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 16110 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
22 октября, 09:23 • 17268 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
94%
749мм
Популярные новости
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto22 октября, 09:28 • 24536 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 23120 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 18711 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света10:59 • 6486 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 12485 просмотра
публикации
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 12666 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 14915 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 12491 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 18720 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 23126 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Дональд Трамп
Ульф Кристерссон
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Харьков
Швеция
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 4996 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 30536 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 45532 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 54981 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 45000 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Отопление
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Венгрия хочет покупать ядерное топливо у США - Сийярто

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Венгрия планирует покупать ядерное топливо у США, но не будет прекращать импорт из россии. Это позволит диверсифицировать закупки и обеспечить безопасное обслуживание атомных мощностей.

Венгрия хочет покупать ядерное топливо у США - Сийярто

Венгрия планирует договориться с Соединенными Штатами о покупке ядерного топлива. Но Будапешт не намерен прекращать импорт российского ядерного топлива, пишет УНН со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

Подробности

"То есть, в дополнение к существующим российским связям, мы начинаем согласование о том, чтобы также покупать у Соединенных Штатов ядерное топливо, с той целью, чтобы мы могли обеспечить безопасное обслуживание наших ядерных мощностей, увеличить ядерную производительность. И этим повысить конкурентоспособность страны и защитить результаты снижения коммунальных тарифов", - рассказал министр.

Сийярто уточнил, что таким образом Венгрия диверсифицирует закупку ядерного топлива.

Дополнение

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о возможном переносе саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште, назвав их ложными.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Россия его страну не подводила, энергетические поставки из РФ для Будапешта важны, а планы Европейской Комиссии не совпадают с венгерскими.

Павел Зинченко

Новости Мира
Энергетика
Отопление
Выборы в США
Электроэнергия
Владимир Путин
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт