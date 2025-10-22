Венгрия хочет покупать ядерное топливо у США - Сийярто
Киев • УНН
Венгрия планирует покупать ядерное топливо у США, но не будет прекращать импорт из россии. Это позволит диверсифицировать закупки и обеспечить безопасное обслуживание атомных мощностей.
Венгрия планирует договориться с Соединенными Штатами о покупке ядерного топлива. Но Будапешт не намерен прекращать импорт российского ядерного топлива, пишет УНН со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
Подробности
"То есть, в дополнение к существующим российским связям, мы начинаем согласование о том, чтобы также покупать у Соединенных Штатов ядерное топливо, с той целью, чтобы мы могли обеспечить безопасное обслуживание наших ядерных мощностей, увеличить ядерную производительность. И этим повысить конкурентоспособность страны и защитить результаты снижения коммунальных тарифов", - рассказал министр.
Сийярто уточнил, что таким образом Венгрия диверсифицирует закупку ядерного топлива.
Дополнение
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о возможном переносе саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште, назвав их ложными.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Россия его страну не подводила, энергетические поставки из РФ для Будапешта важны, а планы Европейской Комиссии не совпадают с венгерскими.