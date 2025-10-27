Бывшему критику Украины, Андрею Бабишу поручено сформировать правительство в Чехии

Победителю выборов в палату парламента Чехии, миллиардеру и евроскептику Андрею Бабишу поручено сформировать кабинет министров. Лидер движения ANO "в принципе" согласился на общую платформу с правой маргинальной партией "Motoristen" и национально-консервативным политическим движением SPD.

Передает УНН со ссылкой на ORF.

Президент Чехии Петр Павел сегодня официально поручил лидеру популистского движения ANO Андрею Бабишу формировать правительство Чехии. Чешский миллиардер и популист, который уже возглавлял левоцентристское правительство Чехии в 2017-2021 годах, по данным СМИ, сейчас достиг "принципиальной" договоренности об общей программе с крайне правой партией "Motoristen" ("Мотористы") и правопопулистской партией "Свобода и прямая демократия" (SPD).

Бабиш — чешский миллиардер и бывший премьер-министр. Он считался союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В предыдущие годы выступал с резкими заявлениями относительно Украины, украинских беженцев, при этом имея украинское происхождение — семейные корни Бабиша ведут к Ясине на Закарпатье.

В октябре лидер партии ANO и победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявлял, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета.

Что касается формирования правительства Чехии, по словам Бабиша, остаются "два или три" спорных пункта. Политик планирует представить президенту Чехии свои предложения по будущему правительству во второй половине этой недели. Павел должен лично провести консультации со всеми кандидатами на министерские должности нового правительства Чехии.

Бабиш называл чешскую инициативу по поставке боеприпасов Украине слишком дорогой для налогоплательщиков Чехии.

Политолог-международник аналитического Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь объяснил свое мнение по этому поводу УНН, отметив, что радикального решения не будет.

Я не думаю, что это будет настолько радикально, но то, что постоянно будут подниматься вопросы сокращения помощи Украине – это бесспорно