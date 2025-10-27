Бывшему критику Украины, Андрею Бабишу поручено сформировать правительство в Чехии

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 590 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1706 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16278 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17835 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23947 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35955 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39409 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36053 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34052 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27842 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.7м/с
64%
739мм
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 31417 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 35121 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29573 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17980 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10782 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8588 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 16278 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88850 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110017 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126504 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 11088 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 18320 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29890 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 54673 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 76717 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Золото
ТикТок

Бывшему критику Украины, Андрею Бабишу поручено сформировать правительство в Чехии

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать правительство. Последний почти договорился об общей платформе с правыми партиями Чехии.

Бывшему критику Украины, Андрею Бабишу поручено сформировать правительство в Чехии

Победителю выборов в палату парламента Чехии, миллиардеру и евроскептику Андрею Бабишу поручено сформировать кабинет министров. Лидер движения ANO "в принципе" согласился на общую платформу с правой маргинальной партией "Motoristen" и национально-консервативным политическим движением SPD.

Передает УНН со ссылкой на ORF.

Подробности

Президент Чехии Петр Павел сегодня официально поручил лидеру популистского движения ANO Андрею Бабишу формировать правительство Чехии. Чешский миллиардер и популист, который уже возглавлял левоцентристское правительство Чехии в 2017-2021 годах, по данным СМИ, сейчас достиг "принципиальной" договоренности об общей программе с крайне правой партией "Motoristen" ("Мотористы") и правопопулистской партией "Свобода и прямая демократия" (SPD).

Бабиш — чешский миллиардер и бывший премьер-министр. Он считался союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В предыдущие годы выступал с резкими заявлениями относительно Украины, украинских беженцев, при этом имея украинское происхождение — семейные корни Бабиша ведут к Ясине на Закарпатье.

В октябре лидер партии ANO и победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявлял, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета.

Что касается формирования правительства Чехии, по словам Бабиша, остаются "два или три" спорных пункта. Политик планирует представить президенту Чехии свои предложения по будущему правительству во второй половине этой недели. Павел должен лично провести консультации со всеми кандидатами на министерские должности нового правительства Чехии.

Напомним

Бабиш называл чешскую инициативу по поставке боеприпасов Украине слишком дорогой для налогоплательщиков Чехии.

Политолог-международник аналитического Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь объяснил свое мнение по этому поводу УНН, отметив, что радикального решения не будет.

Я не думаю, что это будет настолько радикально, но то, что постоянно будут подниматься вопросы сокращения помощи Украине – это бесспорно

- сказал Левусь.

Победитель выборов в Чехии Бабиш созвонился с Зеленским: выразил поддержку и анонсировал потенциальный визит в Киев09.10.25, 15:04 • 2910 просмотров

Игорь Тележников

Политика
Государственный бюджет
Война в Украине
Петр Павел
Чешская Республика
Венгрия
Украина
Виктор Орбан