Орбан в Вашингтоне: попытка возобновить саммит Трамп-Путин и обсуждение санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Вашингтон в пятницу попытается предложить организацию саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который ранее был отложен в связи с разногласиями сторон по вопросу военной агрессии РФ в Украине. Передает УНН со ссылкой на The Guardian, Portfolio и Hír24.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен посетить Белый дом в пятницу, и среди ключевых вопросов, на которых сфокусируется крайне правый политик, будут санкции США в отношении российской нефти и освобождение Будапешта от влияния действия этих ограничений. Также Орбан не оставляет надежды вернуть Трампа к рассмотрению возможной встречи с президентом РФ в столице Венгрии, и, как пишут СМИ, по утверждениям советников Орбана, это "может помочь положить конец войне между Россией и Украиной".

Орбан посетит США вместе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, министром транспорта Яношем Лазаром, политическим советником Балажем Орбаном, пресс-секретарем Яношем Мате и главным советником по национальной безопасности Марселем Биро.

По словам инсайдеров, приоритет Орбана — добиться визита Трампа в Венгрию. Для Орбана это важно перед парламентскими выборами в апреле, поскольку ему придется столкнуться с беспрецедентным внутренним вызовом со стороны нового лидера оппозиции.

Зато визит Трампа способен, как считают советники и эксперты, "укрепить" роль Орбана как государственного деятеля. И соответственно - активизирует его консервативную базу.

Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это главный приоритет. Они обсудят вопросы российского газа, но Орбана больше всего волнуют сами выборы