Орбан в Вашингтоне: попытка возобновить саммит Трамп-Путин и обсуждение санкций

ukenru
Эксклюзив
07:19 • 10801 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 14440 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 21248 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 24331 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 29545 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 60859 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57081 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37662 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 33989 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 61869 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне атаковали Запорожье: выбиты окна в многоэтажках и детском саду6 ноября, 22:56 • 6742 просмотра
армия рф пытается ускориться на Покровском направлении - DeepStatePhoto6 ноября, 23:36 • 9222 просмотра
Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»7 ноября, 01:37 • 8400 просмотра
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности03:02 • 13483 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto03:28 • 12750 просмотра
публикации
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 10802 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 60862 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 35084 просмотра
Взяточник и его команда: как нардеп Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентраPhoto6 ноября, 11:03 • 6830 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 41229 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Даниил Гетманцев
Олег Кипер
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 3600 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 2430 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 3248 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 32935 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 33697 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Нефть марки Brent

Орбан в Вашингтоне: попытка возобновить саммит Трамп-Путин и обсуждение санкций

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Вашингтон попытается организовать саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который ранее был отложен. Он также обсудит санкции США в отношении российской нефти и стремится к визиту Трампа в Венгрию перед выборами.

Орбан в Вашингтоне: попытка возобновить саммит Трамп-Путин и обсуждение санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Вашингтон в пятницу попытается предложить организацию саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который ранее был отложен в связи с разногласиями сторон по вопросу военной агрессии РФ в Украине. Передает УНН со ссылкой на The Guardian, Portfolio и Hír24.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен посетить Белый дом в пятницу, и среди ключевых вопросов, на которых сфокусируется крайне правый политик, будут санкции США в отношении российской нефти и освобождение Будапешта от влияния действия этих ограничений. Также Орбан не оставляет надежды вернуть Трампа к рассмотрению возможной встречи с президентом РФ в столице Венгрии, и, как пишут СМИ, по утверждениям советников Орбана, это "может помочь положить конец войне между Россией и Украиной".

Орбан посетит США вместе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, министром транспорта Яношем Лазаром, политическим советником Балажем Орбаном, пресс-секретарем Яношем Мате и главным советником по национальной безопасности Марселем Биро.

Союзники Орбана взяли под контроль самое популярное издание Венгрии перед выборами - СМИ05.11.25, 15:34 • 2962 просмотра

По словам инсайдеров, приоритет Орбана — добиться визита Трампа в Венгрию. Для Орбана это важно перед парламентскими выборами в апреле, поскольку ему придется столкнуться с беспрецедентным внутренним вызовом со стороны нового лидера оппозиции.

Зато визит Трампа способен, как считают советники и эксперты, "укрепить" роль Орбана как государственного деятеля. И соответственно - активизирует его консервативную базу.

Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это главный приоритет. Они обсудят вопросы российского газа, но Орбана больше всего волнуют сами выборы

- сообщило источник, работающий в венгерском государственном внешнеполитическом ведомстве.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президентов США и России по мирному урегулированию в Украине может состояться в скором времени, если будут решены несколько вопросов.

Сийярто выступил в Минске на русском языке и после встречи с Лавровым заявил - в Кремле якобы "готовы" к саммиту с США28.10.25, 15:38 • 3471 просмотр

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Хранитель
Петер Сийярто
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан