Союзники Орбана взяли под контроль самое популярное издание Венгрии перед выборами – СМИ

В Венгрии журналисты возмущены тем, что проправительственная медиагруппа Indamedia приобрела портфель активов компании Ringier Hungary, включая самый популярный таблоид страны Blikk. Это событие произошло за несколько месяцев до выборов, где партия Виктора Орбана сталкивается с серьезной конкуренцией, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Эта покупка, которая происходит на фоне подготовки Венгрии к решающим выборам в следующем году, на которых Орбан столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны оппозиции, широко рассматривается как очередная попытка усилить влияние правительства на СМИ.

Проорбановская медиагруппа Indamedia заявила в пятницу, что купила у Ringier Hungary популярный таблоид Blikk, новостной сайт которого ежемесячно охватывает около трех миллионов онлайн-читателей.

Главный редактор таблоида Иван Жолт Надь, который ежемесячно охватывает около трех миллионов онлайн-читателей, заявил в понедельник, что он и еще один старший менеджер уходят по "взаимному согласию" с новым владельцем.

"Их наняли семь месяцев назад, чтобы репозиционировать Blikk, сосредоточившись не на сенсациях, а на интересных историях и больше ориентируясь на общественность, освещая политику, экономику и культуру", – написал Надь в Facebook.

Сотрудники Blikk выразили свой шок и возмущение по этому поводу.

"У меня чуть не случился сердечный приступ, когда я услышал это объявление. Для меня это морально неприемлемо", – сказал один репортер, который попросил остаться анонимным.

Blikk объявил о назначении нового главного редактора, Балажа Колошвари.

Многие журналисты, которые решили остаться, говорят, что они оказались в затруднительном положении, поскольку осталось немного других изданий, к которым они могли бы обратиться. В течение последних 15 лет Орбан смог использовать разветвленный проправительственный медиаландшафт для улучшения своего имиджа и улучшения рейтингов в опросах.

Хотя крупные медиа-транзакции, как правило, происходили либо после выборов, либо в спокойный политический период, покупка Ringier Hungary произошла менее чем за шесть месяцев до всеобщих выборов в апреле. Blikk считался главной мишенью для Орбана и его партии в то время, когда опросы сигнализируют о том, что у них впервые за более чем десять лет появился настоящий соперник.

Дополнение

