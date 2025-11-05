ukenru
Эксклюзив
13:23 • 4880 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 8556 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 13285 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 16700 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 17969 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 19277 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17037 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 33663 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32230 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54107 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибшихVideo5 ноября, 04:09 • 12953 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти5 ноября, 04:50 • 19416 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 17177 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 16288 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 12078 просмотра
Союзники Орбана взяли под контроль самое популярное издание Венгрии перед выборами – СМИ

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Проправительственная медиагруппа Indamedia приобрела Ringier Hungary вместе с таблоидом Blikk, что вызвало возмущение журналистов. Это событие произошло за несколько месяцев до выборов, где партия Виктора Орбана столкнется с серьезной конкуренцией.

Союзники Орбана взяли под контроль самое популярное издание Венгрии перед выборами – СМИ

В Венгрии журналисты возмущены тем, что проправительственная медиагруппа Indamedia приобрела портфель активов компании Ringier Hungary, включая самый популярный таблоид страны Blikk. Это событие произошло за несколько месяцев до выборов, где партия Виктора Орбана сталкивается с серьезной конкуренцией, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Эта покупка, которая происходит на фоне подготовки Венгрии к решающим выборам в следующем году, на которых Орбан столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны оппозиции, широко рассматривается как очередная попытка усилить влияние правительства на СМИ.

Проорбановская медиагруппа Indamedia заявила в пятницу, что купила у Ringier Hungary популярный таблоид Blikk, новостной сайт которого ежемесячно охватывает около трех миллионов онлайн-читателей.

Главный редактор таблоида Иван Жолт Надь, который ежемесячно охватывает около трех миллионов онлайн-читателей, заявил в понедельник, что он и еще один старший менеджер уходят по "взаимному согласию" с новым владельцем.

"Их наняли семь месяцев назад, чтобы репозиционировать Blikk, сосредоточившись не на сенсациях, а на интересных историях и больше ориентируясь на общественность, освещая политику, экономику и культуру", – написал Надь в Facebook.

Сотрудники Blikk выразили свой шок и возмущение по этому поводу.

"У меня чуть не случился сердечный приступ, когда я услышал это объявление. Для меня это морально неприемлемо", – сказал один репортер, который попросил остаться анонимным.

Blikk объявил о назначении нового главного редактора, Балажа Колошвари.

Многие журналисты, которые решили остаться, говорят, что они оказались в затруднительном положении, поскольку осталось немного других изданий, к которым они могли бы обратиться. В течение последних 15 лет Орбан смог использовать разветвленный проправительственный медиаландшафт для улучшения своего имиджа и улучшения рейтингов в опросах.

Хотя крупные медиа-транзакции, как правило, происходили либо после выборов, либо в спокойный политический период, покупка Ringier Hungary произошла менее чем за шесть месяцев до всеобщих выборов в апреле. Blikk считался главной мишенью для Орбана и его партии в то время, когда опросы сигнализируют о том, что у них впервые за более чем десять лет появился настоящий соперник.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится к важной встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября. Главная тема переговоров – энергетика, в частности зависимость Будапешта от российских ресурсов и возможность расширения сотрудничества с США в ядерной сфере.

Павел Зинченко

ПолитикаМультимедиа
Энергетика
Социальная сеть
Электроэнергия
Хранитель
Вашингтон
Дональд Трамп
Венгрия
Виктор Орбан