Орбан готує "грандіозну угоду" з Трампом щодо енергетики та ядерних технологій

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується до важливої зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні 7 листопада. Головна тема переговорів – енергетика, зокрема залежність Будапешта від російських ресурсів і можливість розширення співпраці зі США в ядерній сфері. Про це повідомляє Іndex, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуде до Вашингтона 7 листопада для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. За даними урядових джерел, Будапешт підготував "грандіозну угоду", у центрі якої – компроміс між російськими енергоресурсами та американськими ядерними технологіями.

Згідно з джерелами, угорська пропозиція передбачає, що США визнають неможливість для Угорщини швидко відмовитися від російської нафти та газу – з огляду на історичні, географічні та технічні чинники. В обмін Будапешт готовий поглибити співпрацю зі США у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо малих модульних реакторів, систем зберігання палива та нових паливних елементів.

На тлі цих переговорів формується не лише енергетична, а й геополітична угода – Угорщина прагне балансувати між збереженням доступу до російських ресурсів та зміцненням партнерства з Вашингтоном.

В одному зі своїх останніх радіоінтерв’ю Орбан натякнув, що спробує домовитися з Трампом про послаблення санкцій США щодо російської нафти.

Ми розуміємо позицію Сполучених Штатів, але Угорщина має свої реалії. Ми шукаємо рішення, яке дозволить захистити нашу енергетичну безпеку, не порушуючи партнерства із США – заявив Орбан.

