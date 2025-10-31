У ЄС не виключили правових заходів на тлі ігнорування Польщею, Угорщиною і Словаччиною нових правил торгівлі з Україною - Politico
Київ • УНН
Європейська комісія розглядає правові заходи проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які зберігають односторонні заборони на імпорт українських товарів. Ці заборони порушують правила єдиного ринку ЄС після набрання чинності оновленої торговельної угоди з Україною.
Європейська комісія відмовилася виключати вжиття правових заходів проти трьох країн, які зберігають свої односторонні заборони на імпорт українських товарів після набрання чинності оновленої торговельної угоди ЄС з Україною, повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
"Польща, Угорщина та Словаччина відкрито ігнорують зусилля щодо перезавантаження торговельних відносин після набрання чинності переглянутої торговельної угоди з Києвом. Заборони, що стосуються українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції, порушують правила єдиного ринку ЄС, які забороняють національні торговельні бар'єри", - ідеться у повідомленні.
Ця непокора, як пише видання, "наголошує, наскільки політично напруженими стали торгові відносини ЄС з Україною: столиці фактично кидають виклик Брюсселю, пропонуючи йому віддати пріоритет Києву перед країнами ЄС щодо забезпечення дотримання торговельної угоди".
"Ми не бачимо підстав для збереження цих національних заходів", - заявив у четвер заступник прессекретаря Єврокомісії Улоф Гілл, наступного дня після набуття чинності новою торговельною угодою ЄС з Україною, покликаною зняти занепокоєння членів блоку негативними наслідками потоку українського імпорту.
В електронному листі Гілл заявив, що виконавча влада ЄС "активізує свої контакти" з непохитними столицями. На запитання, чи Єврокомісія виключила можливість порушення справи про порушення, Гілл відповів: "Усі варіанти розглядаються".
Брюссель не поспішав вдаватися до будь-яких дій з моменту введення заборон у 2023 році, сподіваючись, що оновлена торговельна угода зробить їх непотрібними. Чиновники, знайомі з переговорами, кажуть, що політична складова також відіграє свою роль. Судовий розгляд проти Польщі може загострити відносини з проєвропейським урядом Дональда Туска, а виділення Угорщини та Словаччини виглядатиме як подвійні стандарти.
Міністерство сільського господарства Польщі заявило раніше цього тижня, що урядові обмеження "не знімаються автоматично" в межах нової угоди з ЄС і залишаються чинними.
Так само Будапешт збереже свій захист на національному рівні, заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, звинувативши Брюссель у "пріоритетній увазі до українських інтересів".
Його словацький колега Ріхард Такач назвав гарантії нової угоди "недостатньо надійними" для захисту місцевих виробників, припустивши, що Братислава наслідуватиме приклад.
Доповнення
Оновлена угода, схвалена країнами ЄС 13 жовтня, замінює тимчасову лібералізацію торгівлі, запроваджену після вторгнення росії у 2022 році, забезпечуючи стабільнішу основу для українського експорту та одночасно посилюючи гарантії для європейських фермерів.