Польща зберігає безстрокову заборону на імпорт агропродукції з України - Мінсільгопсп країни

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Комбінований удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до чотирьохVideo30 жовтня, 04:07 • 9006 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів30 жовтня, 04:34 • 38589 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго30 жовтня, 06:35 • 19903 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго08:17 • 17240 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 22215 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 7196 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 22376 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 86739 перегляди
Польща зберігає безстрокову заборону на імпорт агропродукції з України - Мінсільгопсп країни

Київ • УНН

Польща не скасує безстрокову заборону на імпорт агропромислової продукції з України, попри нову торговельну угоду ЄС-Україна. Ця заборона стосується пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, макухи та висівок.

Польща зберігає безстрокову заборону на імпорт агропродукції з України - Мінсільгопсп країни

Польща не буде скасовувати безстрокову заборону на імпорт з України агропромислової продукції навіть попри набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство сільського господарства Польщі.

Деталі

Йдеться про імпорт з України агропромислової продукції, зокрема, пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, макухи, висівок. У відомстві зазначили, що нова угода не враховує всіх положень, запропонованих Польщею, які мали мінімізувати потенційний негативний вплив імпорту українських товарів на польське сільське господарство.

Водночас у новій угоді передбачені наступні механізми:

  • збереження системи вхідних цін на імпорт овочів та фруктів з України, що означає захист від імпорту за занадто низькими цінами;
    • обмеження до рівня тарифних квот безмитного імпорту чутливих товарів, таких як цукор, м'ясо птиці або яйця. Ці квоти будуть збільшуватися (також збільшаться квоти для ЄС на доступ до українського ринку).
      • введення двосторонньої захисної клаузули, що дозволяє тимчасово відкликати тарифні концесії, надані угодою (нагадаємо, що досі в Угоді такої клаузули не було). Згідно з польськими вимогами, клаузулу можна буде застосувати також у разі ринкових порушень на рівні окремої держави-члена;
        • залежність надання Україні додаткових концесій від приведення українського законодавства - впродовж трьох років - у відповідність до вимог ЄС щодо залишків пестицидів та добробуту тварин;
          • реалізація вимоги повернення до принципу взаємності в торгівлі; квоти, надані ЄС на експорт на український ринок, збільшаться до рівня, не нижчого за квоти, надані Україні. Ця норма стосується свинини, птиці та цукру.

            Крім того, нова угода передбачає часткову лібералізацію експорту товарів з ЄС на український ринок, у тому числі важливих для польського експорту молочних продуктів.

            Нагадаємо

            Раніше УНН повідомляв, що у Польщі затримали партію з понад 58 тонн томатної пасти з України. Інспекція заборонила ввезення через виявлення цвілі у 36% партії.

            Євген Устименко

