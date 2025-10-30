Польща зберігає безстрокову заборону на імпорт агропродукції з України - Мінсільгопсп країни

Польща не буде скасовувати безстрокову заборону на імпорт з України агропромислової продукції навіть попри набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство сільського господарства Польщі.

Деталі

Йдеться про імпорт з України агропромислової продукції, зокрема, пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, макухи, висівок. У відомстві зазначили, що нова угода не враховує всіх положень, запропонованих Польщею, які мали мінімізувати потенційний негативний вплив імпорту українських товарів на польське сільське господарство.

Водночас у новій угоді передбачені наступні механізми:

збереження системи вхідних цін на імпорт овочів та фруктів з України, що означає захист від імпорту за занадто низькими цінами;

обмеження до рівня тарифних квот безмитного імпорту чутливих товарів, таких як цукор, м'ясо птиці або яйця. Ці квоти будуть збільшуватися (також збільшаться квоти для ЄС на доступ до українського ринку).

введення двосторонньої захисної клаузули, що дозволяє тимчасово відкликати тарифні концесії, надані угодою (нагадаємо, що досі в Угоді такої клаузули не було). Згідно з польськими вимогами, клаузулу можна буде застосувати також у разі ринкових порушень на рівні окремої держави-члена;

залежність надання Україні додаткових концесій від приведення українського законодавства - впродовж трьох років - у відповідність до вимог ЄС щодо залишків пестицидів та добробуту тварин;

реалізація вимоги повернення до принципу взаємності в торгівлі; квоти, надані ЄС на експорт на український ринок, збільшаться до рівня, не нижчого за квоти, надані Україні. Ця норма стосується свинини, птиці та цукру.

Крім того, нова угода передбачає часткову лібералізацію експорту товарів з ЄС на український ринок, у тому числі важливих для польського експорту молочних продуктів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Польщі затримали партію з понад 58 тонн томатної пасти з України. Інспекція заборонила ввезення через виявлення цвілі у 36% партії.