Польша сохраняет бессрочный запрет на импорт агропродукции из Украины - Минсельхоз страны

Польша не будет отменять бессрочный запрет на импорт агропромышленной продукции из Украины даже несмотря на вступление в силу обновленного торгового соглашения между ЕС и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство сельского хозяйства Польши.

Детали

Речь идет об импорте из Украины агропромышленной продукции, в частности, пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника, муки, жмыха, отрубей. В ведомстве отметили, что новое соглашение не учитывает всех положений, предложенных Польшей, которые должны были минимизировать потенциальное негативное влияние импорта украинских товаров на польское сельское хозяйство.

В то же время в новом соглашении предусмотрены следующие механизмы:

сохранение системы входных цен на импорт овощей и фруктов из Украины, что означает защиту от импорта по слишком низким ценам;

ограничение до уровня тарифных квот беспошлинного импорта чувствительных товаров, таких как сахар, мясо птицы или яйца. Эти квоты будут увеличиваться (также увеличатся квоты для ЕС на доступ к украинскому рынку).

введение двусторонней защитной клаузулы, позволяющей временно отозвать тарифные концессии, предоставленные соглашением (напомним, что до сих пор в Соглашении такой клаузулы не было). Согласно польским требованиям, клаузулу можно будет применить также в случае рыночных нарушений на уровне отдельного государства-члена;

зависимость предоставления Украине дополнительных концессий от приведения украинского законодательства - в течение трех лет - в соответствие с требованиями ЕС относительно остатков пестицидов и благосостояния животных;

реализация требования возврата к принципу взаимности в торговле; квоты, предоставленные ЕС на экспорт на украинский рынок, увеличатся до уровня, не ниже квот, предоставленных Украине. Эта норма касается свинины, птицы и сахара.

Кроме того, новое соглашение предусматривает частичную либерализацию экспорта товаров из ЕС на украинский рынок, в том числе важных для польского экспорта молочных продуктов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Польше задержали партию из более 58 тонн томатной пасты из Украины. Инспекция запретила ввоз из-за обнаружения плесени в 36% партии.