Ексклюзив
11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 1304 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 19232 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 23388 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 28536 перегляди
Польща затримала на кордоні понад 58 тонн томатної пасти з України: виявлено цвіль

Київ • УНН

 • 122 перегляди

На польському кордоні затримано понад 58 тонн томатної пасти з України. Інспекція у Познані заборонила ввезення через виявлення гіфів цвілі у 36% партії.

Польща затримала на кордоні понад 58 тонн томатної пасти з України: виявлено цвіль

Велику партію томатної пасти з України було затримано на польському кордоні. Як повідомляє RMF24 з посиланням на УНН, Інспекція з якості сільськогосподарських і харчових продуктів (IJHARS) у Познані заборонила ввезення понад 58 тонн продукції через виявлення гіф цвілі, про це пише УНН.

Деталі

Непридатною визнано 36% від загального обсягу партії, що прямувала на польський ринок. Таке рішення ухвалили ще 19 вересня, і воно набуло чинності негайно. 

Понад 58 тонн томатної пасти з України було затримано на кордоні. Таке рішення ухвалила Інспекція з якості сільського господарства та харчових продуктів (IJHARS) у Познані. Останніми днями також було заборонено ввезення на ринок великих партій китайського часнику та консервованих ананасів

- йдеться у матеріалі RMF24. 

Проблеми із якістю зафіксували не лише щодо української продукції. Останніми днями польські інспектори заблокували й інші великі партії імпорту. Так, у Варшаві IJHARS заборонила ввезення 23 тонн китайського часнику через відсутність позначення країни походження на упаковці.

Крім того, інспекція у Щецині не допустила на ринок Польщі майже 16 тонн консервованих ананасів із Філіппін через відсутність маркування польською мовою.

Степан Гафтко

Наші за кордоном
Державний кордон України
Познань
Філіппіни
Варшава
Україна
Польща