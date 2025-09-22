Польща затримала на кордоні понад 58 тонн томатної пасти з України: виявлено цвіль
Київ • УНН
На польському кордоні затримано понад 58 тонн томатної пасти з України. Інспекція у Познані заборонила ввезення через виявлення гіфів цвілі у 36% партії.
Велику партію томатної пасти з України було затримано на польському кордоні. Як повідомляє RMF24 з посиланням на УНН, Інспекція з якості сільськогосподарських і харчових продуктів (IJHARS) у Познані заборонила ввезення понад 58 тонн продукції через виявлення гіф цвілі, про це пише УНН.
Деталі
Непридатною визнано 36% від загального обсягу партії, що прямувала на польський ринок. Таке рішення ухвалили ще 19 вересня, і воно набуло чинності негайно.
Понад 58 тонн томатної пасти з України було затримано на кордоні. Таке рішення ухвалила Інспекція з якості сільського господарства та харчових продуктів (IJHARS) у Познані. Останніми днями також було заборонено ввезення на ринок великих партій китайського часнику та консервованих ананасів
Проблеми із якістю зафіксували не лише щодо української продукції. Останніми днями польські інспектори заблокували й інші великі партії імпорту. Так, у Варшаві IJHARS заборонила ввезення 23 тонн китайського часнику через відсутність позначення країни походження на упаковці.
Крім того, інспекція у Щецині не допустила на ринок Польщі майже 16 тонн консервованих ананасів із Філіппін через відсутність маркування польською мовою.
