Польша задержала на границе более 58 тонн томатной пасты из Украины: обнаружена плесень

Эксклюзив
11:25 • 938 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 18883 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 23075 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 18012 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
22 сентября, 05:30 • 28252 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 20717 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 31753 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47034 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55657 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57775 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 938 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 23075 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Польша задержала на границе более 58 тонн томатной пасты из Украины: обнаружена плесень

Киев • УНН

 • 66 просмотра

На польской границе задержано более 58 тонн томатной пасты из Украины. Инспекция в Познани запретила ввоз из-за обнаружения гифов плесени в 36% партии.

Польша задержала на границе более 58 тонн томатной пасты из Украины: обнаружена плесень

Крупная партия томатной пасты из Украины была задержана на польской границе. Как сообщает RMF24 со ссылкой на УНН, Инспекция по качеству сельскохозяйственных и пищевых продуктов (IJHARS) в Познани запретила ввоз более 58 тонн продукции из-за обнаружения гиф плесени, об этом пишет УНН.

Детали

Непригодными признаны 36% от общего объема партии, направлявшейся на польский рынок. Такое решение было принято еще 19 сентября, и оно вступило в силу немедленно. 

Более 58 тонн томатной пасты из Украины было задержано на границе. Такое решение приняла Инспекция по качеству сельского хозяйства и пищевых продуктов (IJHARS) в Познани. В последние дни также был запрещен ввоз на рынок крупных партий китайского чеснока и консервированных ананасов

- говорится в материале RMF24. 

Проблемы с качеством зафиксировали не только в отношении украинской продукции. В последние дни польские инспекторы заблокировали и другие крупные партии импорта. Так, в Варшаве IJHARS запретила ввоз 23 тонн китайского чеснока из-за отсутствия обозначения страны происхождения на упаковке.

Кроме того, инспекция в Щецине не допустила на рынок Польши почти 16 тонн консервированных ананасов из Филиппин из-за отсутствия маркировки на польском языке.

