Польша задержала на границе более 58 тонн томатной пасты из Украины: обнаружена плесень
Киев • УНН
На польской границе задержано более 58 тонн томатной пасты из Украины. Инспекция в Познани запретила ввоз из-за обнаружения гифов плесени в 36% партии.
Крупная партия томатной пасты из Украины была задержана на польской границе. Как сообщает RMF24 со ссылкой на УНН, Инспекция по качеству сельскохозяйственных и пищевых продуктов (IJHARS) в Познани запретила ввоз более 58 тонн продукции из-за обнаружения гиф плесени, об этом пишет УНН.
Детали
Непригодными признаны 36% от общего объема партии, направлявшейся на польский рынок. Такое решение было принято еще 19 сентября, и оно вступило в силу немедленно.
Более 58 тонн томатной пасты из Украины было задержано на границе. Такое решение приняла Инспекция по качеству сельского хозяйства и пищевых продуктов (IJHARS) в Познани. В последние дни также был запрещен ввоз на рынок крупных партий китайского чеснока и консервированных ананасов
Проблемы с качеством зафиксировали не только в отношении украинской продукции. В последние дни польские инспекторы заблокировали и другие крупные партии импорта. Так, в Варшаве IJHARS запретила ввоз 23 тонн китайского чеснока из-за отсутствия обозначения страны происхождения на упаковке.
Кроме того, инспекция в Щецине не допустила на рынок Польши почти 16 тонн консервированных ананасов из Филиппин из-за отсутствия маркировки на польском языке.
