Польша задержала на границе более 58 тонн томатной пасты из Украины: обнаружена плесень

Крупная партия томатной пасты из Украины была задержана на польской границе. Как сообщает RMF24 со ссылкой на УНН, Инспекция по качеству сельскохозяйственных и пищевых продуктов (IJHARS) в Познани запретила ввоз более 58 тонн продукции из-за обнаружения гиф плесени, об этом пишет УНН.

Непригодными признаны 36% от общего объема партии, направлявшейся на польский рынок. Такое решение было принято еще 19 сентября, и оно вступило в силу немедленно.

В последние дни также был запрещен ввоз на рынок крупных партий китайского чеснока и консервированных ананасов