На границе остановили рекордную партию контрабандных iPhone на 8 млн грн

Киев • УНН

 • 168 просмотра

На Львовщине пограничники разоблачили масштабную контрабанду техники на 8 миллионов гривен, преимущественно iPhone 17. Крупнейшую партию обнаружили в пункте пропуска "Шегини", где пытались перевезти 148 iPhone разных моделей.

На границе остановили рекордную партию контрабандных iPhone на 8 млн грн

На границе Украины и Польши правоохранители совместно с пограничниками разоблачили масштабную контрабанду зарубежной техники, в основном это были смартфоны iPhone 17. По предварительным подсчетам, общая стоимость выявленного достигает около 8 млн гривен. Об этом сообщил 7 пограничный Карпатский отряд, пишет УНН.

Детали

Крупнейшая партия была обнаружена в пункте пропуска "Шегини". Во время проверки микроавтобусов Renault и Mercedes пограничники в сотрудничестве с оперативниками отряда обнаружили 148 iPhone различных моделей, которые пытались перевезти из Германии в Черновцы для дальнейшей продажи. Часть гаджетов перевозили с сокрытием, а среди прочего также обнаружили стиральные машины, электроплиты, аккумуляторы и морозильную камеру 

– сообщили пограничники.

На том же пункте пограничники разоблачили еще несколько попыток провезти контрабанду, однако не таких масштабов. В частности, трое граждан пытались провезти новые iPhone 17 без декларирования.

Не менее результативной оказалась работа инспекторов на пункте пропуска "Рава-Русская". Нарушитель, пересекавший границу, спрятал в своем автомобиле Peugeot более 10 смартфонов Samsung, еще 10 iPhone 15 и беспроводные наушники Samsung. В микроавтобусе Mercedes дополнительно нашли три новеньких iPhone 17.

Подобная ситуация произошла и в пункте пропуска "Нижанковичи", где при осмотре Chrysler обнаружили два смартфона iPhone 17.

По предварительным оценкам, стоимость всех обнаруженных гаджетов и техники может достигать 8 миллионов гривен

– подытожили пограничники. 

Напомним

Даниил Гетманцев – глава комитета ВР по вопросам финансов предложил налоговой службе Украины провести контрольные закупки iPhone 17 в магазинах. Это позволит выявить контрабандный товар и улучшить работу правоохранителей.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Львовская область
Даниил Гетманцев
Германия
Украина
Черновцы
Польша