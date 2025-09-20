В Украину сразу после старта продаж хотели ввезти контрабандой партию новых iPhone 17
Киев • УНН
Пограничники Чопского отряда и таможенники обнаружили 29 мобильных телефонов "Apple 17 Pro Max" в двух автомобилях, направлявшихся в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Водители и пассажиры, жители Закарпатья, утверждали, что везли гаджеты для личного пользования.
Сразу после старта продаж на границе Украины остановили попытку контрабанды новых iPhone 17 от Apple, нашли в общей сложности 29 таких гаджетов, сообщили в субботу в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Этой ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии мобильных телефонов "Apple 17 Pro Max". Отметим, что продажи новинок официально стартовали вчера
Как указано, их обнаружили в двух транспортных средствах, которые одновременно направлялись на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород" по полосе движения "зеленый коридор", которая не предусматривает декларирования товаров.
"Во время осуществления пограничного контроля в отношении микроавтобуса "Mercedes" и легкового автомобиля "Subaru" украинской регистрации правоохранители обнаружили в их багажниках 29 гаджетов торговой марки "Apple". Водители и пассажиры, жители Закарпатья, уверяли, что везут их для личного пользования", - рассказали пограничники.
Обнаруженные предметы, как указано, изъяты сотрудниками таможни. Их стоимость будет определена дополнительно с привлечением соответствующего эксперта.
iPhone 17 и Air поступают в продажу на фоне спроса на новый дизайн19.09.25, 09:54 • 2734 просмотра