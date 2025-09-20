$41.250.05
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 10865 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 32863 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 43402 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 46146 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 39748 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 47797 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 60313 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 33594 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 48995 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
В Украину сразу после старта продаж хотели ввезти контрабандой партию новых iPhone 17

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Пограничники Чопского отряда и таможенники обнаружили 29 мобильных телефонов "Apple 17 Pro Max" в двух автомобилях, направлявшихся в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Водители и пассажиры, жители Закарпатья, утверждали, что везли гаджеты для личного пользования.

В Украину сразу после старта продаж хотели ввезти контрабандой партию новых iPhone 17

Сразу после старта продаж на границе Украины остановили попытку контрабанды новых iPhone 17 от Apple, нашли в общей сложности 29 таких гаджетов, сообщили в субботу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Этой ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии мобильных телефонов "Apple 17 Pro Max". Отметим, что продажи новинок официально стартовали вчера

- сообщили в ГПСУ.

Как указано, их обнаружили в двух транспортных средствах, которые одновременно направлялись на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород" по полосе движения "зеленый коридор", которая не предусматривает декларирования товаров.

"Во время осуществления пограничного контроля в отношении микроавтобуса "Mercedes" и легкового автомобиля "Subaru" украинской регистрации правоохранители обнаружили в их багажниках 29 гаджетов торговой марки "Apple". Водители и пассажиры, жители Закарпатья, уверяли, что везут их для личного пользования", - рассказали пограничники.

Обнаруженные предметы, как указано, изъяты сотрудниками таможни. Их стоимость будет определена дополнительно с привлечением соответствующего эксперта.

iPhone 17 и Air поступают в продажу на фоне спроса на новый дизайн19.09.25, 09:54 • 2734 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Украина
Apple Inc.