iPhone 17 и Air поступают в продажу на фоне спроса на новый дизайн

$41.190.02
48.770.12
ukenru
Эксклюзив
06:26 • 3420 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 24535 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 48760 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 34577 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 45146 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 60090 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28181 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23295 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 41603 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 17011 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
92%
755мм
Популярные новости
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters18 сентября, 22:18 • 5494 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 10963 просмотра
Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику18 сентября, 22:59 • 3868 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 28772 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 21501 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 3420 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 35727 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 60090 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 41330 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 41603 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 12690 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 32355 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 31245 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 31102 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 29332 просмотра
Актуальное
FGM-148 Javelin
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

iPhone 17 и Air поступают в продажу на фоне спроса на новый дизайн

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Новые модели iPhone 17 Pro, Pro Max и iPhone Air поступили в продажу 19 сентября, вместе с Apple Watch SE, Watch Series 11, Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3. Спрос на Pro модели высок, тогда как iPhone Air может не стать лидером продаж из-за недостатков.

iPhone 17 и Air поступают в продажу на фоне спроса на новый дизайн

Новые iPhone 17 Pro, Pro Max и iPhone Air поступили в продажу в пятницу, 19 сентября, на фоне спроса на обновление дизайна, которого некоторые клиенты Apple ожидали в течение последних четырех лет, прежде чем купить новый iPhone, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Впервые с 2020 года Apple представляет несколько новых моделей iPhone. Также в магазины поступают новые Apple Watch SE, Watch Series 11, Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3.

Ранние продажи в Азии показали высокий спрос на модели Pro. В Гонконге небольшая группа покупателей собралась возле флагманского магазина Apple, чтобы оценить новые смартфоны, но для личного пользования был доступен только новый iPhone Air. Всем, кто хотел приобрести iPhone 17 или Pro, было предложено оформить онлайн-заказ, и, по словам Apple, время ожидания составит около трех недель.

В магазинах Apple в Австралии, Новой Зеландии, материковом Китае и Сингапуре сроки доставки были схожими, а ожидание iPhone 17 Pro Max растянется до четырех недель. Япония была единственным крупным рынком, где потребители могли получить любую новую модель iPhone с доставкой на следующий день, тогда как в Южной Корее 17 Pro был доступен в течение недели, тогда как Pro Max был отмечен как недоступный до конца октября.

Новые версии Pro возвращают iPhone в алюминиевом корпусе и имеют обновленную заднюю панель, в то время как iPhone Air – это первая попытка Apple по радикально новому дизайну, где тонкий корпус является главным преимуществом.

Ставки для Apple высоки. Компания сталкивается с высокими ожиданиями Уолл-стрит относительно продаж в праздничный период, несмотря на глобальные экономические проблемы и угрозу будущего повышения цен из-за пошлин. Гигант электроники из Купертино в Калифорнии также пытается убедить потребителей, что его чары вернулись после того, как его стратегия искусственного интеллекта провалилась, пишет издание.

То, как примут новые модели в Китае, будет иметь большое значение для компании. Продажи в регионе упали на 6% за несколько недель до запуска нового семейства устройств, что стало более резким, чем обычно, спадом. После многих лет успеха в регионе за последнее десятилетие Apple теперь занимает лишь 12% местного рынка, уступая Oppo, Huawei Technologies Co., Xiaomi Corp. и другим компаниям.

Выпуск последней крупной версии iPhone, дебютировавшей в 2007 году, совпал с переходом Meta Platforms Inc. и других компаний на устройства с искусственным интеллектом, включая умные очки с дисплеями. Новые модели также появились на рынке через несколько недель после того, как Google и Samsung Electronics Co., принадлежащие к Alphabet Inc., выпустили обновления для своих флагманских смартфонов.

В частности, Samsung угрожает доминированию iPhone. Компания выпустила седьмое поколение своего складного телефона-книжки, который, похоже, имеет успех у потребителей благодаря более прочному корпусу и тонкому дизайну. Как сообщает Bloomberg, Apple не будет иметь складного телефона до конца следующего года.

Линейка iPhone 17 Pro пользуется наибольшим успехом у покупателей, в ней улучшены характеристики, которые больше всего нужны покупателям в новом телефоне: время автономной работы, качество камеры и надежность. Стоимость iPhone 17 Pro начинается от 1099 долларов, что всего на 100 долларов дороже, чем iPhone 16 Pro, который он заменяет.

Спрос на iPhone 17 превзошел ожидания: люди охотнее заказывают, чем в прошлом году iPhone 1615.09.25, 15:27 • 2892 просмотра

"Цены действительно растут впервые за несколько лет, поэтому, если мы увидим типичный цикл замены с более высокими ценами, плюс некоторый прогресс в области искусственного интеллекта, это, возможно, не будет впечатляющим для акций, но это неплохой сценарий", - сказал Джон Белтон, управляющий портфелем Gabelli Funds.

С другой стороны, iPhone Air, возможно, не станет лидером продаж, несмотря на внимание, которое он должен получить, отмечает издание. Устройство за 999 долларов, как сообщается, "ориентировано на тонкий корпус, но имеет недостатки в плане времени автономной работы, звука и камер". Кроме того, его цена равна цене 17 Pro с учетом опционального магнитного крепления аккумулятора для увеличения срока службы.

Ранее в этом году Samsung выпустила Galaxy S25 Edge, используя концепцию, схожую с концепцией iPhone Air от Apple. Пока что продажа оказалась провалом, отмечает издание.

Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16.09.25, 05:28 • 19365 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Huawei
Alphabet Inc.
Bloomberg L.P.
Новая Зеландия
Калифорния
Австралия
Гонконг
Сингапур
Южная Корея
Китай
Япония
Apple Inc.
Google