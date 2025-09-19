iPhone 17 и Air поступают в продажу на фоне спроса на новый дизайн

Новые iPhone 17 Pro, Pro Max и iPhone Air поступили в продажу в пятницу, 19 сентября, на фоне спроса на обновление дизайна, которого некоторые клиенты Apple ожидали в течение последних четырех лет, прежде чем купить новый iPhone, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Впервые с 2020 года Apple представляет несколько новых моделей iPhone. Также в магазины поступают новые Apple Watch SE, Watch Series 11, Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3.

Ранние продажи в Азии показали высокий спрос на модели Pro. В Гонконге небольшая группа покупателей собралась возле флагманского магазина Apple, чтобы оценить новые смартфоны, но для личного пользования был доступен только новый iPhone Air. Всем, кто хотел приобрести iPhone 17 или Pro, было предложено оформить онлайн-заказ, и, по словам Apple, время ожидания составит около трех недель.

В магазинах Apple в Австралии, Новой Зеландии, материковом Китае и Сингапуре сроки доставки были схожими, а ожидание iPhone 17 Pro Max растянется до четырех недель. Япония была единственным крупным рынком, где потребители могли получить любую новую модель iPhone с доставкой на следующий день, тогда как в Южной Корее 17 Pro был доступен в течение недели, тогда как Pro Max был отмечен как недоступный до конца октября.

Новые версии Pro возвращают iPhone в алюминиевом корпусе и имеют обновленную заднюю панель, в то время как iPhone Air – это первая попытка Apple по радикально новому дизайну, где тонкий корпус является главным преимуществом.

Ставки для Apple высоки. Компания сталкивается с высокими ожиданиями Уолл-стрит относительно продаж в праздничный период, несмотря на глобальные экономические проблемы и угрозу будущего повышения цен из-за пошлин. Гигант электроники из Купертино в Калифорнии также пытается убедить потребителей, что его чары вернулись после того, как его стратегия искусственного интеллекта провалилась, пишет издание.

То, как примут новые модели в Китае, будет иметь большое значение для компании. Продажи в регионе упали на 6% за несколько недель до запуска нового семейства устройств, что стало более резким, чем обычно, спадом. После многих лет успеха в регионе за последнее десятилетие Apple теперь занимает лишь 12% местного рынка, уступая Oppo, Huawei Technologies Co., Xiaomi Corp. и другим компаниям.

Выпуск последней крупной версии iPhone, дебютировавшей в 2007 году, совпал с переходом Meta Platforms Inc. и других компаний на устройства с искусственным интеллектом, включая умные очки с дисплеями. Новые модели также появились на рынке через несколько недель после того, как Google и Samsung Electronics Co., принадлежащие к Alphabet Inc., выпустили обновления для своих флагманских смартфонов.

В частности, Samsung угрожает доминированию iPhone. Компания выпустила седьмое поколение своего складного телефона-книжки, который, похоже, имеет успех у потребителей благодаря более прочному корпусу и тонкому дизайну. Как сообщает Bloomberg, Apple не будет иметь складного телефона до конца следующего года.

Линейка iPhone 17 Pro пользуется наибольшим успехом у покупателей, в ней улучшены характеристики, которые больше всего нужны покупателям в новом телефоне: время автономной работы, качество камеры и надежность. Стоимость iPhone 17 Pro начинается от 1099 долларов, что всего на 100 долларов дороже, чем iPhone 16 Pro, который он заменяет.

Спрос на iPhone 17 превзошел ожидания: люди охотнее заказывают, чем в прошлом году iPhone 16

"Цены действительно растут впервые за несколько лет, поэтому, если мы увидим типичный цикл замены с более высокими ценами, плюс некоторый прогресс в области искусственного интеллекта, это, возможно, не будет впечатляющим для акций, но это неплохой сценарий", - сказал Джон Белтон, управляющий портфелем Gabelli Funds.

С другой стороны, iPhone Air, возможно, не станет лидером продаж, несмотря на внимание, которое он должен получить, отмечает издание. Устройство за 999 долларов, как сообщается, "ориентировано на тонкий корпус, но имеет недостатки в плане времени автономной работы, звука и камер". Кроме того, его цена равна цене 17 Pro с учетом опционального магнитного крепления аккумулятора для увеличения срока службы.

Ранее в этом году Samsung выпустила Galaxy S25 Edge, используя концепцию, схожую с концепцией iPhone Air от Apple. Пока что продажа оказалась провалом, отмечает издание.

