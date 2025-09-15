$41.280.03
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 28820 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 24089 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 25330 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 32077 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 54293 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71811 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105025 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87234 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85445 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 28832 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 21722 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 100478 просмотра
Спрос на iPhone 17 превзошел ожидания: люди охотнее заказывают, чем в прошлом году iPhone 16

Киев • УНН

 • 8 просмотра

После презентации новой линейки iPhone 17 спрос на нее взлетел, превысив заказы на iPhone 16 в прошлом году. Самыми популярными стали базовая модель и сверхтонкий iPhone 17 Air, тогда как в Китае запуск тормозит из-за проблем с eSIM.

Спрос на iPhone 17 превзошел ожидания: люди охотнее заказывают, чем в прошлом году iPhone 16

После того как Apple показала новую линейку iPhone 17, спрос сразу взлетел вверх. По данным JP Morgan, заказов даже больше, чем было на iPhone 16 в первую неделю прошлого года. Это видно по срокам доставки: чем дольше ждать смартфон, тем больше людей его покупает. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Подробности 

Наиболее популярной сейчас является базовая версия iPhone 17 и новинка – сверхтонкий iPhone 17 Air, который сравнивают с прошлогодним 16 Plus. В США, где покупают почти треть всех iPhone, ждать базовую "семнадцатку" придется около 4 дней, на Air – неделю. А вот Pro Max придется ждать примерно три недели.

Apple выпускает iOS 26: ключевые функции и совместимые устройства15.09.25, 12:21 • 1822 просмотра

Для сравнения, по информации Investing, iPhone 16 и 16 Plus в прошлом году можно было получить почти без ожидания, тогда как Pro-версии тоже имели задержку в доставке. Это означает, что на этот раз именно базовые модели стали настоящим хитом стартовых продаж.

Впрочем, в Китае запуск новинки тормозит из-за проблем с разрешениями на использование eSIM. А еще инвесторы немного охладели: они ждали от Apple более громких заявлений об искусственном интеллекте. Несмотря на это, аналитики считают, что сильный старт iPhone 17 может поднять продажи компании после нескольких более слабых предыдущих кварталов.

Напомним

Apple представила iPhone 17 с процессором A19, 6,3-дюймовым дисплеем ProMotion и улучшенной керамической защитой. Модель имеет 48-мегапиксельную камеру Fusion и доступна в пяти цветах.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
JPMorgan Chase
Китай
Соединённые Штаты
Apple Inc.