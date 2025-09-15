Спрос на iPhone 17 превзошел ожидания: люди охотнее заказывают, чем в прошлом году iPhone 16
После презентации новой линейки iPhone 17 спрос на нее взлетел, превысив заказы на iPhone 16 в прошлом году. Самыми популярными стали базовая модель и сверхтонкий iPhone 17 Air, тогда как в Китае запуск тормозит из-за проблем с eSIM.
После того как Apple показала новую линейку iPhone 17, спрос сразу взлетел вверх. По данным JP Morgan, заказов даже больше, чем было на iPhone 16 в первую неделю прошлого года. Это видно по срокам доставки: чем дольше ждать смартфон, тем больше людей его покупает. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.
Наиболее популярной сейчас является базовая версия iPhone 17 и новинка – сверхтонкий iPhone 17 Air, который сравнивают с прошлогодним 16 Plus. В США, где покупают почти треть всех iPhone, ждать базовую "семнадцатку" придется около 4 дней, на Air – неделю. А вот Pro Max придется ждать примерно три недели.
Для сравнения, по информации Investing, iPhone 16 и 16 Plus в прошлом году можно было получить почти без ожидания, тогда как Pro-версии тоже имели задержку в доставке. Это означает, что на этот раз именно базовые модели стали настоящим хитом стартовых продаж.
Впрочем, в Китае запуск новинки тормозит из-за проблем с разрешениями на использование eSIM. А еще инвесторы немного охладели: они ждали от Apple более громких заявлений об искусственном интеллекте. Несмотря на это, аналитики считают, что сильный старт iPhone 17 может поднять продажи компании после нескольких более слабых предыдущих кварталов.
Apple представила iPhone 17 с процессором A19, 6,3-дюймовым дисплеем ProMotion и улучшенной керамической защитой. Модель имеет 48-мегапиксельную камеру Fusion и доступна в пяти цветах.