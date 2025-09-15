Apple выпускает iOS 26: ключевые функции и совместимые устройства

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 14617 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 15244 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 17826 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 25637 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 49961 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69573 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104075 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86247 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84439 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46924 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 14472 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 9320 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 11753 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы03:58 • 4880 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 13143 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 24 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 2438 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 14632 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 16016 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 94516 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Руслан Кравченко
Ким Чен Ын
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Румыния
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 1686 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 3544 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 21742 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 28426 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 77420 просмотра
Актуальное
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Apple выпускает iOS 26: ключевые функции и совместимые устройства

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Apple объявила о выходе iOS 26 15 сентября, которая принесет новый дизайн интерфейса Liquid Glass и функции на базе ИИ. Обновление включает быстрый перевод, улучшенные функции звонков и сообщений, интуитивные карты, а также возможность хранить паспорта в Apple Wallet.

Apple выпускает iOS 26: ключевые функции и совместимые устройства

Apple объявила дату выхода iOS 26. Обновление программного обеспечения должно стать доступным для совместимых iPhone, iPad и Apple Watch с понедельника, 15 сентября, пишет УНН со ссылкой на USA Today.

Обновление включает в себя новый дизайн пользовательского интерфейса и несколько новых функций на базе искусственного интеллекта.

Liquid Glass

Одной из самых заметных особенностей iOS 26 является Liquid Glass, новый дизайн пользовательского интерфейса на устройствах Apple. Если активировать Liquid Glass, пользователи могут оставить приложения на главном экране в обычном состоянии или сделать их полупрозрачными, демонстрируя фоновое изображение.

Liquid Glass также имеет более динамичные элементы управления. В нескольких приложениях, включая Apple Music, пользователи могут переключаться между экранами или функциями свайпом, а не нажатием отдельно.

Liquid Glass доступен на совместимых iPhone, iPad и Apple Watch.

Новые функции

В iOS 26 представлено несколько новых функций, в том числе основанных на Apple Intelligence. Вот некоторые из ключевых:

Быстрый перевод

По информации на сайте Apple, функция "Быстрого перевода" (Live Translation) использует искусственный интеллект для перевода текстовых сообщений, телефонных звонков и звонков по FaceTime на iPhone, iPad и Apple Watch.

Согласно информации на сайте Apple, в приложении "Сообщения" функция быстрого перевода доступна на китайском (упрощенном), английском (Великобритания и США), французском (Франция), немецком, итальянском, японском, корейском, португальском (Бразилия) и испанском (Испания) языках. Для телефонных звонков и FaceTime функция может переводить на английский (Великобритания и США), французский (Франция), немецкий, португальский (Бразилия) и испанский (Испания).

Функция "Быстрый перевод" также доступна для последней модели AirPods от Apple: AirPods Pro 3. Пользователь наушников может включить функцию "Быстрый перевод". Например, если пользователь путешествует и находится среди людей, говорящих на другом языке, новые AirPods будут слушать диалоги вокруг него и переводить их практически в режиме реального времени.

"Быстрый перевод" работает и в обратном направлении. Пользователь AirPods Pro 3 может говорить на своем родном языке, а наушники будут переводить на выбранный язык с помощью голосовой связи или текста на подключенном iPhone.

Новые функции звонков и текстовых сообщений

Обновление программного обеспечения включает несколько новых функций для телефонных звонков и текстовых сообщений, включая фильтрацию звонков. Когда пользователь получает звонок с неизвестного номера, iPhone автоматически отвечает на звонок и запрашивает у абонента имя и причину звонка, которые затем транслируются пользователю, который может решить, отвечать на звонок или нет. Аналогично, программа "Сообщения" фильтрует текстовые сообщения с неизвестных номеров в отдельную папку.

В iOS 26 также появилась функция Hold Assist. При активации функция Hold Assist удерживает номер абонента на связи с оператором и сообщает пользователю о готовности к вызову, сообщается на сайте Apple.

Наконец, пользователи iOS 26 получат обновленную функцию опросов в приложении "Сообщения" и смогут изменять фон текстовых сообщений на фотографию или установленный дизайн из библиотеки Apple.

Большинство этих функций доступны на iPhone, iPad и Apple Watch.

Интуитивно понятные карты

Согласно веб-сайту Apple, в iOS 26 приложение Apple Maps использует искусственный интеллект для изучения желаемых маршрутов пользователя, предоставляя обновления о задержках, прежде чем пользователь отправится в путь.

В Apple Maps также появилась новая категория "Посещенных мест", в которой отмечены рестораны, магазины и другие места, которые пользователь посетил ранее.

Хранение паспортов в Apple Wallet

Apple Wallet, позволяющий пользователям хранить цифровые дебетовые и кредитные карты, билеты на концерты, посадочные талоны на самолет и многое другое, теперь позволяет хранить паспорта с iOS 26.

Экран iPad как рабочий стол с несколькими окнами

Хотя большинство функций iOS 26 доступны на iPhone, iPad и Apple Watch, некоторые устройства получили уникальные обновления, включая систему окон для iPad. Это обновление позволяет пользователям iPad открывать несколько окон на экране, аналогично рабочему столу компьютера.

Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новые возможности и дизайн09.09.25, 21:55 • 3922 просмотра

Юлия Шрамко

Технологии
Apple Inc.