Apple выпускает iOS 26: ключевые функции и совместимые устройства

Apple объявила дату выхода iOS 26. Обновление программного обеспечения должно стать доступным для совместимых iPhone, iPad и Apple Watch с понедельника, 15 сентября, пишет УНН со ссылкой на USA Today.

Обновление включает в себя новый дизайн пользовательского интерфейса и несколько новых функций на базе искусственного интеллекта.

Liquid Glass

Одной из самых заметных особенностей iOS 26 является Liquid Glass, новый дизайн пользовательского интерфейса на устройствах Apple. Если активировать Liquid Glass, пользователи могут оставить приложения на главном экране в обычном состоянии или сделать их полупрозрачными, демонстрируя фоновое изображение.

Liquid Glass также имеет более динамичные элементы управления. В нескольких приложениях, включая Apple Music, пользователи могут переключаться между экранами или функциями свайпом, а не нажатием отдельно.

Liquid Glass доступен на совместимых iPhone, iPad и Apple Watch.

Новые функции

В iOS 26 представлено несколько новых функций, в том числе основанных на Apple Intelligence. Вот некоторые из ключевых:

Быстрый перевод

По информации на сайте Apple, функция "Быстрого перевода" (Live Translation) использует искусственный интеллект для перевода текстовых сообщений, телефонных звонков и звонков по FaceTime на iPhone, iPad и Apple Watch.

Согласно информации на сайте Apple, в приложении "Сообщения" функция быстрого перевода доступна на китайском (упрощенном), английском (Великобритания и США), французском (Франция), немецком, итальянском, японском, корейском, португальском (Бразилия) и испанском (Испания) языках. Для телефонных звонков и FaceTime функция может переводить на английский (Великобритания и США), французский (Франция), немецкий, португальский (Бразилия) и испанский (Испания).

Функция "Быстрый перевод" также доступна для последней модели AirPods от Apple: AirPods Pro 3. Пользователь наушников может включить функцию "Быстрый перевод". Например, если пользователь путешествует и находится среди людей, говорящих на другом языке, новые AirPods будут слушать диалоги вокруг него и переводить их практически в режиме реального времени.

"Быстрый перевод" работает и в обратном направлении. Пользователь AirPods Pro 3 может говорить на своем родном языке, а наушники будут переводить на выбранный язык с помощью голосовой связи или текста на подключенном iPhone.

Новые функции звонков и текстовых сообщений

Обновление программного обеспечения включает несколько новых функций для телефонных звонков и текстовых сообщений, включая фильтрацию звонков. Когда пользователь получает звонок с неизвестного номера, iPhone автоматически отвечает на звонок и запрашивает у абонента имя и причину звонка, которые затем транслируются пользователю, который может решить, отвечать на звонок или нет. Аналогично, программа "Сообщения" фильтрует текстовые сообщения с неизвестных номеров в отдельную папку.

В iOS 26 также появилась функция Hold Assist. При активации функция Hold Assist удерживает номер абонента на связи с оператором и сообщает пользователю о готовности к вызову, сообщается на сайте Apple.

Наконец, пользователи iOS 26 получат обновленную функцию опросов в приложении "Сообщения" и смогут изменять фон текстовых сообщений на фотографию или установленный дизайн из библиотеки Apple.

Большинство этих функций доступны на iPhone, iPad и Apple Watch.

Интуитивно понятные карты

Согласно веб-сайту Apple, в iOS 26 приложение Apple Maps использует искусственный интеллект для изучения желаемых маршрутов пользователя, предоставляя обновления о задержках, прежде чем пользователь отправится в путь.

В Apple Maps также появилась новая категория "Посещенных мест", в которой отмечены рестораны, магазины и другие места, которые пользователь посетил ранее.

Хранение паспортов в Apple Wallet

Apple Wallet, позволяющий пользователям хранить цифровые дебетовые и кредитные карты, билеты на концерты, посадочные талоны на самолет и многое другое, теперь позволяет хранить паспорта с iOS 26.

Экран iPad как рабочий стол с несколькими окнами

Хотя большинство функций iOS 26 доступны на iPhone, iPad и Apple Watch, некоторые устройства получили уникальные обновления, включая систему окон для iPad. Это обновление позволяет пользователям iPad открывать несколько окон на экране, аналогично рабочему столу компьютера.

