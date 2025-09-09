Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новые возможности и дизайн

Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max, которые имеют экран 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно, оснащены чипом A19 Pro, имеют систему охлаждения Ceramic Shield 2 с обеих сторон, а также камеры с разрешением 48 МП, передает УНН.

iPhone 17 Pro — это самый совершенный iPhone за всю историю, отличающийся впечатляющим новым дизайном и мощными возможностями. Дизайн iPhone 17 Pro — это не просто свежий и смелый новый вид. Он также обеспечивает впечатляющую производительность, что делает этот iPhone самым мощным за всю историю. И все начинается с совершенно нового подхода к терморегулированию, которое имеет решающее значение для производительности системы. Мы тщательно контролируем мощность и температуру поверхности, чтобы iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max был оснащен разработанной Apple паровой камерой, которая лазерной сваркой прикреплена к алюминиевому корпусу, достаточно удалена от компонентов, что позволяет достичь более высокой стабильной производительности