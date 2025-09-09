Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новые возможности и дизайн
Киев • УНН
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max с чипом A19 Pro, улучшенной системой охлаждения и 48 МП камерами. Модели получили алюминиевый корпус, дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма, а также увеличенные батареи.
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max, которые имеют экран 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно, оснащены чипом A19 Pro, имеют систему охлаждения Ceramic Shield 2 с обеих сторон, а также камеры с разрешением 48 МП, передает УНН.
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro — это самый совершенный iPhone за всю историю, отличающийся впечатляющим новым дизайном и мощными возможностями. Дизайн iPhone 17 Pro — это не просто свежий и смелый новый вид. Он также обеспечивает впечатляющую производительность, что делает этот iPhone самым мощным за всю историю. И все начинается с совершенно нового подхода к терморегулированию, которое имеет решающее значение для производительности системы. Мы тщательно контролируем мощность и температуру поверхности, чтобы iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max был оснащен разработанной Apple паровой камерой, которая лазерной сваркой прикреплена к алюминиевому корпусу, достаточно удалена от компонентов, что позволяет достичь более высокой стабильной производительности
Смартфон произведен из алюминиевого сплава, который имеет превосходную теплопроводность, в 20 раз выше, чем титан, ранее использовавшийся компанией.
В результате он стал идеальным выбором для реализации этого нового дизайна, обеспечивая выдающуюся тепловую производительность и комфорт в использовании и держании. Ключевым элементом дизайна является оранжевое плато, которое эффективно рассеивает тепло и создает дополнительное пространство для компонентов, освобождая место для большей батареи. А интеграция антенн по периметру плато помогла создать самую производительную антенную систему, которая когда-либо была в iPhone. Итак, каждый аспект этой конструкции разработан для максимальной производительности и раскрытия всего потенциала чрезвычайного A19 Pro. Он оснащен мощным 6-ядерным процессором и высокопроизводительным 6-ядерным графическим процессором с нейронным ускорителем, встроенным в каждое ядро графического процессора
Задняя часть с керамической защитой в четыре раза устойчивее к трещинам, чем наша предыдущая задняя стеклянная панель, и имеет более тонкий профиль, что создает больше места для аккумулятора. Спереди превосходный дисплей защищен невероятной новой керамической защитой, что обеспечивает лучшую в отрасли защиту с втрое лучшей устойчивостью к царапинам, чем предыдущее поколение.
Pro-версия получила 6,3-дюймовый дисплей 120 Гц ProMotion с Always-On Display и уменьшенным Dynamic Island. Толщина корпуса - 7,7 мм, материалы - алюминий и стекло. В основе лежит чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ.
Камеры: 24 МП фронтальная, 48 МП Fusion, 48 МП Ultra Wide и 48 МП Telephoto с 8-кратным зумом. Смартфон умеет снимать в 8K и поддерживает Dual video recording. Батарея - более 4252 мАч. Дополнительно: обратная беспроводная зарядка и система охлаждения Vapor chamber. Цена стартует от 1199 долларов.
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max оснащены лучшей системой камер, которую когда-либо создавали, с датчиками высокого разрешения на каждой камере. Спереди - 18-мегапиксельная центральная камера.
Наша инновационная новая система передней камеры. Более широкий обзор фильтра и более высокое разрешение особенно полезны при записи себя, когда вы говорите непосредственно в камеру, что делает наши профессиональные модели лучшим выбором для создателей контента
Модель получила 6,9-дюймовый экран 120 Гц ProMotion с Always-On Display и уменьшенным Dynamic Island. Толщина корпуса - 8,7 мм, материалы - алюминий и стекло. Устройство оснащено процессором A19 Pro, 12 ГБ RAM и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Камерный блок идентичен Pro-версии: 24 МП фронтальная, 48 МП Fusion, 48 МП Ultra Wide, 48 МП Telephoto и 8-кратный зум. Видео - в формате 8K с поддержкой Dual video recording. Батарея увеличена до 5088 мАч. Среди особенностей - обратная беспроводная зарядка и охлаждение Vapor chamber. Цена стартует от 1299 долларов.
Напомним
Компания Apple представила iPhone 17, который доступен в пяти цветах, а также с новым процессором А19 последнего поколения.