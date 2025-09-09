Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Max: нові можливості та дизайн

Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Мах, які мають екран 6,3 дюйма і 6,9 дюйма відповідно, оснащені чипом A19 Pro, мають систему охолодження Cermaic Shield 2 з обох боків, а також камерами з роздільною здатністю 48 МП, передає УНН.

iPhone 17 Pro - це найдосконаліший iPhone за всю історію, що відрізняється вражаючим новим дизайном і потужними можливостями. Дизайн iPhone 17 Pro - це не просто свіжий і сміливий новий вигляд. Він також забезпечує вражаючу продуктивність, що робить цей iPhone найпотужнішим за всю історію. І все починається з абсолютно нового підходу до терморегулювання, яке має вирішальне значення для продуктивності системи. Ми ретельно контролюємо потужність і температуру поверхні, щоб iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max був оснащений розробленою Apple паровою камерою, яка лазерним зварюванням прикріплена до алюмінієвого корпусу, достатньо віддалена від компонентів, що дозволяє досягти більш високої стабільної продуктивності