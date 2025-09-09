Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Max: нові можливості та дизайн
Київ • УНН
Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Max з чипом A19 Pro, покращеною системою охолодження та 48 МП камерами. Моделі отримали алюмінієвий корпус, дисплеї 6,3 та 6,9 дюйма, а також збільшені батареї.
Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Мах, які мають екран 6,3 дюйма і 6,9 дюйма відповідно, оснащені чипом A19 Pro, мають систему охолодження Cermaic Shield 2 з обох боків, а також камерами з роздільною здатністю 48 МП, передає УНН.
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro - це найдосконаліший iPhone за всю історію, що відрізняється вражаючим новим дизайном і потужними можливостями. Дизайн iPhone 17 Pro - це не просто свіжий і сміливий новий вигляд. Він також забезпечує вражаючу продуктивність, що робить цей iPhone найпотужнішим за всю історію. І все починається з абсолютно нового підходу до терморегулювання, яке має вирішальне значення для продуктивності системи. Ми ретельно контролюємо потужність і температуру поверхні, щоб iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max був оснащений розробленою Apple паровою камерою, яка лазерним зварюванням прикріплена до алюмінієвого корпусу, достатньо віддалена від компонентів, що дозволяє досягти більш високої стабільної продуктивності
Смартфон вироблений із алюмінієвого сплаву, який має чудову теплопровідність, в 20 разів вищу, ніж титан, що раніше використовувався компанією.
У результаті він став ідеальним вибором для реалізації цього нового дизайну, забезпечуючи видатну теплову продуктивність і комфорт у використанні та триманні. Ключовим елементом дизайну є помаранчеве плато, яка ефективно розсіює тепло і створює додатковий простір для компонентів, звільняючи місце для більшої батареї. А інтеграція антен по периметру плато допомогла створити найпродуктивнішу антенну систему, яка коли-небудь була в iPhone. Отже, кожен аспект цієї конструкції розроблений для максимальної продуктивності та розкриття всього потенціалу надзвичайного A19 Pro. Він оснащений потужним 6-ядерним процесором і високопродуктивним 6-ядерним графічним процесором з нейронним прискорювачем, вбудованим у кожне ядро графічного процесора
Задня частина з керамічним захистом у чотири рази стійкіша до тріщин, ніж наша попередня задня скляна панель, і має тонший профіль, що створює більше місця для акумулятора. Спереду чудовий дисплей захищений неймовірним новим керамічним захистом, що забезпечує найкращий у галузі захист із втричі кращою стійкістю до подряпин, ніж попереднє покоління.
Pro-версія отримала 6,3-дюймовий дисплей 120 Гц ProMotion з Always-On Display і зменшеним Dynamic Island. Товщина корпусу - 7,7 мм, матеріали - алюміній і скло. В основі лежить чип A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач до 1 ТБ.
Камери: 24 МП фронтальна, 48 МП Fusion, 48 МП Ultra Wide і 48 МП Telephoto з 8-кратним зумом. Смартфон вміє знімати у 8K і підтримує Dual video recording. Батарея - понад 4252 мАг. Додатково: зворотна бездротова зарядка і система охолодження Vapor chamber. Ціна стартує від 1199 доларів.
iPhone 17 Pro Мах
iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max оснащені найкращою системою камер, яку коли-небудь створювали, з датчиками високої роздільної здатності на кожній камері. Спереду - 18-мегапіксельна центральну камеру.
Наша інноваційна нова система передньої камери. Ширший огляд фільтра та вища роздільна здатність особливо корисні під час запису себе, коли ви говорите безпосередньо в камеру, що робить наші професійні моделі найкращим вибором для творців контенту
Модель отримала 6,9-дюймовий екран 120 Гц ProMotion з Always-On Display і зменшеним Dynamic Island. Товщина корпусу - 8,7 мм, матеріали - алюміній і скло. Пристрій оснащений процесором A19 Pro, 12 ГБ RAM і накопичувачем на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.
Камерний блок ідентичний Pro-версії: 24 МП фронтальна, 48 МП Fusion, 48 МП Ultra Wide, 48 МП Telephoto і 8-кратний зум. Відео - у форматі 8K з підтримкою Dual video recording. Батарея збільшена до 5088 мАг. Серед особливостей - зворотна бездротова зарядка та охолодження Vapor chamber. Ціна стартує від 1299 доларів.
